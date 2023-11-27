北市議員籲重視社宅社安 蔣萬安：社安網納都發局

北市某社宅少年住戶涉猥褻多名幼童。台北市議員張文潔今天表示，針對諸多社宅社會安全問題，北市府應成立府級單位處理；台北市長蔣萬安說，都發局納入社會安全網。

台北市議會下午進行市政總質詢。民進黨籍市議員張文潔指出，北市某社宅發生少年連續性侵案件，犯嫌入住社宅前就因涉性平事件而被學校向上通報台北市教育局；且入住社宅後，其家庭也曾通報113婦幼保護專線。

除此之外，犯嫌也經常在社宅附近的公園打架、滋事；更有甚者，他還涉嫌猥褻、性騷社宅和附近住戶的多名幼童，許多家長都已到警局報案，但事情仍一再發生，現在已多達10幾案。

張文潔表示，性騷、性侵事件長達9個月，且不同單位的通報記錄持續不斷重疊，代表犯嫌是不斷重複發生這些事情，若有更好輔導或處置方法應可避免憾事，如今許多家長們都訴苦說不知如何幫受害的小孩走出陰影。

她質疑，社會安全網究竟有無相關通報紀錄，怎會讓社宅孩童一再遭受類似事件，台北市社會局、衛生局、警察局、衛生局等相關局處有無定期訪視、校園輔導和調查。

張文潔認為，社宅相關法規本就希望照顧弱勢，台北市政府規劃40%給弱勢戶居住，但社宅戶數如此多，面對如此多特殊個案，是相當大的挑戰，北市府是否有足夠人力因應，社宅不應是藏污納垢之處，建議應成立府級單位處理相關社會安全問題。

社會局長姚淑文答詢表示，犯嫌今年1月在學校發生性騷擾事件，屬性平事件；隨後社宅性侵事件發生後，因無任何受害家庭對外告知此情形，直到10月才有家長提出，社會局知悉後立即召開個案研討會，並找12個單位共同討論後續處理。

姚淑文說，上述事件發生後，依照相關安全規範，涉案少年進出社宅都有員警在旁協助，經評估後目前已安排少年住院治療中，並遠離、隔離受害者們，後續將協助轉住他處。

她提到，部分性侵案確實為突發性，且有隱匿特質，被害人往往不會在事發後立即對外說明，也導致無法在第一案發生後立即處理，這起事件發生後，北市府針對社會安全網將增設社宅關懷網，並將都發局納入。

蔣萬安也表示，知悉此事後，北市府相關單位第一時間都有積極介入，事後也即刻請副市長召集各單位介入、追蹤和輔導，未來各個社宅緊急事件管理，都可透過社會安全網迅速通報各局處處理，都發局也將納入其中。