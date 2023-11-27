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北市老舊大樓全拉皮要1萬年？ 蔣萬安：速擬鼓勵制度

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
台北市議員何孟樺質詢台北市老舊大樓拉皮進度緩慢，要全部完成要 1萬年?台北市長蔣萬安（左二）承諾會盡速研擬鼓勵制度。記者蘇健忠／攝影
台北市議員何孟樺質詢台北市老舊大樓拉皮進度緩慢，要全部完成要 1萬年?台北市長蔣萬安（左二）承諾會盡速研擬鼓勵制度。記者蘇健忠／攝影

台北市議員何孟樺質詢台北市老舊大樓拉皮進度緩慢，台北市老舊大樓30年以上100,666棟、40年以上65,816棟、50年以上49,981棟，全部完成要1萬年?更新處指出，台北市屋齡超過30年以上的老公寓住宅占比逾6成，且已達超高齡社會標準。

北市府2015年起提供20年以上老公寓增設電梯每座250萬元補助，迄今已核准補助57件，其中32件已完工，25件也將完工請領補助款。

台北市府因應近年營建成本大幅上漲，特別將外牆拉皮補助由原本每棟補助總工程經費50%、300萬元為限，提高至400萬元為限；結構補強補助也由原本每幢補助總工程經費50%、400萬元，提高至500萬元為限。台北市長蔣萬安承諾會盡速研擬鼓勵制度。

台北市議員何孟樺質詢台北市老舊大樓拉皮進度緩慢，台北市老舊大樓30年以上100,666棟、40年以上65,816棟、50年以上49,981棟（圖）。台北市屋齡超過30年以上的老公寓住宅占比逾6成，且已達超高齡社會標準。記者蘇健忠／攝影
台北市議員何孟樺質詢台北市老舊大樓拉皮進度緩慢，台北市老舊大樓30年以上100,666棟、40年以上65,816棟、50年以上49,981棟（圖）。台北市屋齡超過30年以上的老公寓住宅占比逾6成，且已達超高齡社會標準。記者蘇健忠／攝影
台北市議員何孟樺（圖）質詢台北市老舊大樓拉皮進度緩慢。記者蘇健忠／攝影
台北市議員何孟樺（圖）質詢台北市老舊大樓拉皮進度緩慢。記者蘇健忠／攝影

老公 公寓

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