新店劉氏古厝幾經波折終完工並初驗 拚明年第一季開放

位於新北新店的劉氏古厝是全國最大傳統建築群聚園區，幾經家族抗爭到異地重組，中間還有疫情波折致幾次延宕，終於在近期完工，今天做初驗。新北文化局表示，會拚明年第一季開放，並規畫先辦傳統工藝展及相關藝師傳習活動，後續以促進民間參與做計畫。

新北市歷史悠久，升格後快速發展，卻也碰到歷史建築難與重大建設共好情況，新北幾次都設法延續古建築價值，比如五股守讓堂過去碰到國一五股匝道；淡水渡船頭旁百年燈塔碰上輕軌路線，目前規畫未來可能可以異地保存。其中「劉氏古厝歷史建築群」號稱「新北第二林家花園」2020年動工，耗資2億異地重組，今年多次延宕，引發關注。

文化局文化設施科長吳宗龍說明，劉氏古厝已於10月底竣工，今天開始初驗流程，該工程過去獲得採購處公共工程優質獎，有信心能快速驗收，預計明年第一季可以對外開放。

文化局文化資產科表示，目前規畫以促進民間參與方式呈現，在促參完成前，會先辦理傳統工藝展及相關藝師傳習活動。另外，淡水燈塔因涉捷運建設因此將移位，市府針對這類歷史建築都是經過審議，否則不能亂移動；古蹟則是完全不能移動。

新北市議員陳儀君回憶，劉氏古厝在民國100年左右就開始抗爭，後來與市府達成協議，大家都希望盡快落成，讓家族使用、民眾體驗，這就像台北林安泰古厝一樣很有歷史傳承價值，也讓十四張歷史公園更完善。

暗坑文化工作室執行長吳柏瑋認為，異地重組已經讓原本風華有所改變，拆除真的很可惜，因此市府在規畫上要更結合歷史故事及在地文化，才能讓保留下來的古厝更有意義；未來也要盡量避免類似事件，才能保有歷史建築原有風貌。