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感謝志工辛勞 瑞芳吉安宮送Q版媽祖獎盃

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
為感謝志工的長期不辭辛苦的付出，瑞芳吉安宮也特地製作媽祖圖像的獎盃送給這些勞苦功高的志工，志工人手一座Q版的媽祖獎盃，相當吸睛。 圖／觀天下有線電視提供
為感謝志工的長期不辭辛苦的付出，瑞芳吉安宮也特地製作媽祖圖像的獎盃送給這些勞苦功高的志工，志工人手一座Q版的媽祖獎盃，相當吸睛。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳四腳亭吉安宮在農曆初一和十五都會舉行犒軍儀式，儀式結束後就是銀髮共餐，廟方用心辦理共餐多年，為感謝志工的長期不辭辛苦的付出，今(27)日吉安宮也特地製作媽祖圖像的獎盃送給這些勞苦功高的志工，志工人手一座Q版的媽祖獎盃，相當吸睛。

今天是農曆初一，很多宮廟都會舉行犒軍儀式，而在四腳亭吉安宮則是在犒軍儀式結束後，將飯菜用來銀髮共餐上，也算是宮廟開辦銀髮共餐的先驅，只見志工們一個月兩次準備豐盛的菜色，有魚，雞肉，青菜等等，長者們也陸續上桌準備吃飯。

為感謝廟方及志工的辛勞，瑞芳區公所今天也到現場頒贈新北市政府的感謝狀，吉安宮廟方也特地製作獎盃來送給協助的志工，每位志工一一上台從區長楊勝閔和吉安宮主委呂文德手中接下獎盃，志工也都笑開懷。

瑞芳區區長楊勝閔說，很感謝吉安宮身為四腳亭最大的信仰中心，照顧社區長輩不遺餘力，利用犒軍的日子順道共餐，將長者凝聚在一起，今天也特地來和大家吃飯話家常，也感謝廟方及志工付出的一切。

吉安 瑞芳

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