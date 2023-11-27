終於動工 汐止湖興市民活動中心明年底完工

爭取了好幾年，汐止的湖興市民活動中心終於排除萬難，汐止區公所已經進場施工，中間歷經好幾次水保，後來爭取到經費，這個月進場施工，大約100坪，一層樓的活動中心，預計民國113年底完工。

湖興里長郭書成說，這個活動中心其實從上任前就一直有人在爭取，自己上任後也一直在爭取經費，很感謝議員白珮茹幫忙，今年終於開始動工了，里民真的期待非常久，這裡會蓋一層樓大約室內100坪的活動中心，很適合里民聚會辦大型活動。

新北市議員白珮茹表示，湖興市民活動中心終於建照下來了，這個活動中心從民國108年就開始編列經費一直到現在，因為中間經過流標，再加上水保計劃前前後後就重做了三次，非常感謝從上一任里長到這一任的里長，大家不斷的努力推動，市政府也提供協助，因為流標之後包括水保都必須重新更正，最後是以統包的方式進行，因為中間物調波動實在太大，終於要在民國113年底完工，完成後提供伯爵社區將近4、5000戶，終於有一個室內集會的場所，不論是討論公共事務或是里民活動，都是很好的地點。