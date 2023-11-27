自己家園自己清 淡水沙崙里響應環保百人淨街
為了讓家園街道環境更加乾淨，新北市淡水區沙崙里號召超過一百位的居民與志工舉辦百人響應環保淨街活動，這次更有欣達環工股份有限公司，以及水資源回收中心，也帶領許多成員一起投入掃街的行列，就是要將街道變得乾淨整潔。
沙崙里長彭瑀筑表示，其實一開始是希望舉辦沙崙海岸的淨灘活動，不過因為在沙崙淨灘過去一年當中有許多單位舉辦過同樣的活動，已經有很多人在守護及愛護這片沙灘，因此為了推廣環境保護，號召百人將自己生活周圍的沙崙里內街道環境來清掃乾淨，由鄰長為單位來帶領分成四組，讓大家深入了解鄰里巷道清掃環境。
里長彭瑀筑指出，推廣環境保護由自己來做起，清掃街道不僅是只有拿著掃具將垃圾清理，還要推廣狗便不隨便，遛狗繫狗繩以及資源回收環保再利用等觀念，現場可以看到除了有一些阿公阿嬤，還有小朋友都來共襄盛舉，大家一起來將自已住的環境清掃乾淨，也傳達保持街道環保整潔的觀念，一起守護沙崙里。
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