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新北5區共7路段路邊停車格 12月起收費

中央社／ 新北27日電

新北市政府交通局今天表示，為落實使用者付費，新店區、中和區、汐止區、林口區、永和區等5個行政區共7條路段，總計146格路邊公有停車位將自12月1日起實施收費管理。

交通局發布新聞稿指出，將實施收費管理的路段分別是新店區新安路及竹林路2巷、中和區立德街200巷、汐止區勤進路、林口區中正路、永和區智光街及智光街10巷等5個行政區7條路段。

交通局科長許芫綺表示，交通局3年來已清整159條路段，4060格汽車停車位納入收費管理，今年截至目前則新增了59條路段、1100格汽車停車位納入收費管理，不僅改善巷弄停車秩序，提升停車格位使用效率，讓市民公平共享停車空間。

交通局表示，建議駕駛人多多利用路邊停車行動支付App，以及全國繳費網線上查詢及繳費，或至新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網（https://parkweb.traffic.ntpc.gov.tw/）查詢。

車位 汐止

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