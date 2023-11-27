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親密關係困擾佔求助大宗 北市鼓勵使用免費心理諮商

中央社／ 台北27日電

衛福部8月起推出15到30歲免費心理諮商服務，台北市衛生局今天表示，民眾尋求諮商多是因為親密關係或疾病困擾，台北市共有80家合約機構，鼓勵有需求的年輕族群尋求協助。

台北市衛生局心理衛生科長陳小燕今天受訪表示，每個人都有一套面對壓力的排解方法，也許是運動、看電影或聽音樂，但當感覺到自己無法應對生活中的變化，或原本的紓壓管道沒有幫助時，就可以試著尋找專業協助。

她指出，根據統計，民眾尋求心理諮商服務最大宗的原因是親密關係，接著是精神疾病困擾，再來則依據年齡層不同可能是職場壓力、課業壓力或長者受慢性疾病所苦，但研究顯示，許多民眾仍因感到不好意思或懷疑是否真的需要而未向外求助。

陳小燕說，民眾可以透過「心情溫度計」（BSRS-5量表）評估自己的情緒困擾程度，若滿分20分中得到10分以上，就建議找專業心理師聊聊；15分以上建議求診精神科醫師諮詢。

陳小燕表示，衛福部針對15到30歲推出的「年輕族群心理健康支持方案」，台北市目前共有80家合約機構、630名精神科醫師或心理師提供服務，目前已有8941人次使用，至年底前仍有量能可預約，持續鼓勵年輕族群勇於探索、尋求協助。

衛生局提醒，民眾挑選諮商機構時，應注意是否有衛生局核准登記的開業執照及所屬心理師證書，心理師執業時也應配戴執業執照，並選擇有揭示收費標準、開立收據及收費明細表的機構。

衛生局 北市 心理師

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