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火鍋店天降巨鼠嚇壞客人 新北推餐飲標章658家通過

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北衛生局評核餐飲衛生管理，共658家業者通過，其中615家獲頒「優級」標章。記者劉懿萱／攝影
新北衛生局評核餐飲衛生管理，共658家業者通過，其中615家獲頒「優級」標章。記者劉懿萱／攝影

現今民眾多重視食安，新北衛生局委託中華食品安全管制系統發展協會，評核餐飲衛生管理，共658家業者通過，其中615家獲頒「優級」。衛生局副局長林美娜今表示，為強化旅遊景點餐飲衛生，今年也與烏來區合作，有10家獲頒優級標章，並呼籲民眾出外優先選擇有標章餐廳。

林美娜說，今年委託專業團隊評核餐飲衛生管理分級，經現場實地查核從業人員、作業環境、設施設備與品質管制等4大面向，新北各區速食業、早餐店、美食街及一般餐飲業等共658家業者，皆取得優良級標章，並呼籲民眾在外用餐或前往旅遊景點遊玩、飲食，優先選擇通過餐飲分級「優級」及「良級」的業者。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦說，業者可自願申請評核，衛生局也會著重在觀光景點包括烏來、九份及金山老街重點區域找尋店家，詢問有無意願列入輔導。評核內容並依衛福部標準檢視，標章效期為2年，屆期可申請展延。

由於錢都板橋雙十店昨日才發生老鼠從天花板掉下嚇壞用餐民眾。楊舒秦說，錢都並未向衛生局申請評核，因此並未獲標章，但若業者通過評核，在標章有效期內發生食物中毒、高度矚目的食安事件，衛生局可收回標章，且若輔導過程業者拒絕或配合度不高、改善過程中發現嚴重事項，將轉為稽查。

新北市烏來區溫泉社區發展協會理事長洪楊寶滿說，烏來也是北部知名的山地鄉，有泰雅族特色文化與原住民美食，新北衛生局至烏來輔導餐飲業衛生，使餐飲業者更注重食安衛生自主管理，確保消費者食品安全，盼遊客在烏來遊玩及享用在地美食時，都能吃得安心。

新北市烏來是北部知名的山地鄉，有泰雅族特色文化與原住民美食。記者劉懿萱／攝影
新北市烏來是北部知名的山地鄉，有泰雅族特色文化與原住民美食。記者劉懿萱／攝影
新北市烏來是北部知名的山地鄉，有泰雅族特色文化與原住民美食。記者劉懿萱／攝影
新北市烏來是北部知名的山地鄉，有泰雅族特色文化與原住民美食。記者劉懿萱／攝影

衛生局 食安

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