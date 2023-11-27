北市衡陽路添古蹟 日治「奧野商店」商號標誌高掛百年

建於百年前日治時期，台北市衡陽路92號店屋至今仍留存當時買賣和洋雜貨的「奧野商店」商號標誌，文資委員考量建物保存完整且稀少不易再現，在今天指定為市定古蹟。

「奧野商店」位於現在的台北市衡陽路街頭，為1棟3層樓高磚木造建築，外觀雖已老舊破損，仍可從屋頂牌樓及中間商號標誌瞥見過往風華，且對面就座落著市定古蹟原台北信用組合（合作金庫商業銀行城內分行），距離約200公尺處還有國定古蹟台北公會堂（中山堂）等文化資產。

北市府文化局9月及11月分別邀集5名文資委員到場會勘，發現這棟建物建於1912至1915年、日治台北市區改築時期，在當時經營買賣布料、佩飾等和洋雜貨商店，騎樓兩側圓拱造型、3樓頂緣飾帶等至今仍維持原貌，立面裝飾豐富且未有明顯損壞。

委員認為，這棟建物呈現日治初期店屋的營造特色，具高度歷史價值，在周遭地區多已改建為大樓的現代實屬難得，具稀少性、不易再現，建議指定為古蹟。

文化局今天召開文資審議會，建物所有權人代表在會中表示，他非常希望可以完整保存這棟建物，且為了避免裝修或改建影響建物構造，他數十年來都拒絕將建物出租，將來更會全力配合文化局緊急加固、修復及活化建物，也期盼文化局給予協助。

經出席20名委員投票後，通過指定衡陽路92號店屋為直轄市定古蹟，後續應由所有權人進行管理維護，並提送修復及再利用計畫給文化局審查。