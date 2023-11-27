影／九二一受災戶突襲公開行程爆推擠 盧秀燕親接陳情

台中市長盧秀燕今早出席乾溝仔活動中心耐震補強完工典禮，突遇台中太平新坪生活公園社區921自救會陳情，先遭警方攔下，一度發生推擠，隨後盧親自接下陳情，先安撫陳情民眾情緒、釐清整體事件問題，後交由民政局長吳世瑋、都發局長李正偉到場承辦。

台中太平新平生活公園社區為14樓建物，共有345戶，但1999年遇921強震，住戶列為全倒戶，獲國家20萬慰問金，當時受災戶控告黑心建商，怎料建商倒閉，求助無門，2011年中市府核准冠勇建設實施該社區都更；部分災民認為建商低於市場行情收購土地，去年成立自救會。

李正偉表示，9月中旬已請承辦營造廠商補正相關規定，包含收購價等，今請自救會整理相關文件，行文列席都更大會審議，向審議委員陳述資訊，並依審議結果辦理。

新平社區重建會代表陳惠澤說，冠勇建設在2013年欲以1坪9萬3元價格收購，相當不合理，市府在審議委員會上也認定其錯誤，依法應要求實施者半年內補件、可遞延一次，2014年就該撤銷其權利，要求市府接管，但市府騙說不能撤銷，今年初向監察院陳情，5月到營建署答覆卻說可撤銷。

陳惠澤說，建商更在原地丟棄很多廢棄土石，發函中市府，卻被回文說沒有，經過二十多年來，都是實施者暗中操作，沒有致力於重建工作，反而搜刮土地，將提告市政府瀆職、要求國賠，提告建商背信、侵佔。

自救會召集人陳立民說，過去要辦都更案，但過去十年沒有對市府的窗口，直至去年組成自救會，才發現都發局壓案十年無動作，導致重建遙遙無期；過去社區345戶都已散居各地，後代也都出現，幾乎是很困難的狀況，才到市府抗議陳情。