106專案火速審議通過 翻新南雅夜市周圍荒廢髒亂建物

位於新北板橋的南雅夜市附近不少老舊房屋，其中位於新興段一帶逾30年老舊建物，周圍土地低度利用，建物均荒廢已久。新北都更處表示，該案適用106專案，搭乘審議特快車，已於24日通過，更新後將興建1幢2棟地上2層、24層的集合住宅，打造南雅夜市周圍嶄新風貌。

都更處指出，該案位於南雅夜市一帶新興段一處屋齡逾30年都更案，坐落於南雅西路一段、南雅西路一段124巷及南雅西路一段92巷所圍街廓中，且位於「臺北縣板橋、永和及三重都市更新地區（館前西路、南雅東路口西南側等十九處）劃定案」之更新地區。長期以來雖位居核心地段，但範圍內多為1、2層樓低矮建物，土地低度利用，現況建物均荒廢已久不堪使用。

都更處說明，該案面積2363平方公尺，深具發展性，已於11月24日經新北市都市更新及爭議處理審議會第57次會議通過，這次這次透過更新活化土地再利用，且鄰近範圍尚有多件都更案正在進行，重新賦予南雅夜市周圍嶄新風貌。

都更處提到，該案未來將興建1幢2棟地上2層、24層及地下5層之集合住宅大樓，也提供開放空間供公眾使用，整體開放空間面積共計約500平方公尺，經由整體規畫，周邊部分退縮3至5公尺人行步道，創造整體友善步行環境，並搭配植栽配置、綠地設計等方式打造都市綠美化空間；新北都更案提供開放空間至今共計約8萬8000平方公尺，包含人行步道、街角廣場等公眾空間。