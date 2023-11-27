汙水後巷千變萬化 新北打造童話及未來等多種主題彩繪

汙水後巷過去總給人老舊髒亂的印象，新北水利局導入彩繪計畫，近期在中和、新莊及板橋等地陸續完成以童趣、海洋、未來感為主題的彩繪工程，讓民眾能欣賞及打卡。

水利局表示，後巷經過汙水接管工程及彩繪後，變得明亮乾淨，這次彩繪區域位於中和區明德里市場周邊，彩繪主題以童趣、童話生動的圖樣妝點，讓民眾秒回童年夢想世界。

位於大漢溪河岸的新莊區裕民里，里內鄰近塔寮坑溪，彩繪主題以海洋、濕地、自然生態為主題，用明亮的色彩帶來一抹清新的體驗感，可以與海豚、濕地的水鳥互動。

板橋區溪頭里位於新北江翠重劃區內，區域內捷運站、商辦大樓林立，彩繪主題以未來城市發想，展現未來科技發展的遐想，也提醒大家要保護環境，讓下一代也能享受到未來的美好。

中和區明德里長羅健容說，這次申請後巷彩繪剛好是位於市場內，以前這地方經常會被隨意堆放雜物，而且也比較昏暗，經過汙水接管拆除違建再加上彩繪美化，巷弄變得明亮很多，也因為圖樣漂亮，民眾就很自然的不再亂堆放雜物，整體後巷及環境真的落差很大。