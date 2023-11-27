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老房子攝影展 艋舺清水巖奪首獎
台北市文化局主辦老房子影像徵件攝影展開展，本次共吸引1088件作品角逐，經評選出52件得獎作品，其中首獎「艋舺清水巖」，利用現代門神的廟公、與大門畫中門神相呼應，門外又有喜宴，展現歷史與現代交融的畫面。
台北市文化局副局長田瑋表示，台北市有近550處文化資產，沒有老房子，台北不會是個有文化的城市，盼攝影徵件活動能夠得到更多重視，使老屋保存為城市加分。
這次聽障攝影家潘丁榮參與徵件則獲貳獎，他分享自己的興趣是欣賞老房子，相較無障礙者可以參加導覽，他靠書籍或網路自學文資知識，並依賴想像力去感覺建築故事，這次是拍攝「台灣基督長老教會大稻埕教會」獲獎。
文化局表示，今年投稿的上千件作品中，最小參與者年紀僅10歲，最年長76歲，還有來自馬來西亞的留學生、住在台灣的日本人、香港人等。
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