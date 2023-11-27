基北北桃定期票成長 內科依舊塞

TPASS定期票上路4個月，基北北桃區販售近209，7.33%乘客棄私有運具轉大眾運輸，超越當初5%目標。但內科等區塞車依舊，民眾用路感受不到明顯變化。議員認為應推更多政策；另外，定期票也讓YouBike周轉率上升，無車可借民怨更多，未解決前應暫緩前30分鐘免費上路，交通局回應，會透過大數據強化調度，也會持續鼓勵民眾使用大眾運具。

行政院TPASS定期票7月上路以來，截至10月底，基北北桃區已賣208萬8105張，交通局分析，整體公共運輸量相較去年同期成長21%，但仍未達2019年疫情前運量，明年北市將編列補助預算9億。

交通局統計TPASS定期票平均日使用數及卡數，7月使用數124萬次、34萬張；10月成長至172萬次、46萬張，前3名使用最多運具為北捷46.4%、公車35.9%和國道客運5.4％。捷運、公車和YouBike運量都略有增加，分別增加18％、15％及20％。

通勤族王先生說，雖然民眾逐漸使用大眾運輸，但不理解為何內湖下班還是塞。李小姐認為，現在因為很多人使用TPASS，加上明年YouBike前半小時免費，恐加劇無車可借還，盼市府能想辦法改善。

民眾黨議員陳宥丞要求，若YouBike周轉率沒下降，市長蔣萬安應暫緩明年1月將上路的前30分鐘免費，避免無車可借問題更嚴重。

國民黨議員李明賢也說，雖定期票突破5%私人運具轉移目標值得肯定，但仍要進一步了解，私運轉移是在台北市還是外縣市、有無做起訖站分析，才能了解為何內湖的車輛總是無法減少。

民進黨議員何孟樺說，TPASS提升北市整體公共運輸使用率，市府應該去檢視有多少在內科，才能來檢討為何內科到現在依然塞車。尤其內科5300家企業，僅16家響應減碳存摺，宣導企業彈性上下班的同時，更是缺乏顯著的誘因，治標不治本。

北市交通局回應，北市府會持續鼓勵民眾使用大眾運具，除定期票外，「我的減碳存摺」已有5萬人參與，明年也將與基隆、新北、桃園合作共推方案。

至於YouBike借不到車民怨多，交通局表示，5月針對使用率高的台北一零一、公館站、圓山站等缺車嚴重50個站點增加1780輛車，這50站見車率有明顯提升16%，全市則提高7%見車率。