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大窠坑溪整治 二期工程年底開工

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
流經新北泰山、五股一帶的大窠坑溪經新北水利局改善工程後，惡臭水質及環境髒亂都消失了，也成功復育生態。記者李成蔭／攝影
流經新北泰山、五股一帶的大窠坑溪經新北水利局改善工程後，惡臭水質及環境髒亂都消失了，也成功復育生態。記者李成蔭／攝影

流經新北泰山、五股一帶的大窠坑溪經新北水利局執行改善工程，惡臭水質及環境髒亂問題消失，更成功復育生態，更上游段卻仍未整治，居民盼能再延伸。水利局表示，已規畫二期工程，從堅實橋做至山腳溪橋，本月已決標，預計今年底開工、明年底完工。

大窠坑溪原為「三面光」混凝土河道，周邊過去工廠多，出現汙水問題，新北規畫改善工程，水質漸好轉，從嚴重汙染到現在中度接近輕度汙染，生態也恢復，再往上游泰山國中一帶人口稠密區，卻仍維持舊有情況。

居民反映，改善後的大窠坑溪確實讓人感到很舒服，不只惡臭消失，生態也復育，再往更上游走卻仍舊髒亂，「過條橋就不一樣」，希望也能整治。記者實地前往更上游處，雖沒有惡臭，但河道內有零星垃圾。

水利局回應，已規畫延續第一期工程（泰山區大窠橋至堅實橋），啟動二期工程，範圍為泰山區堅實橋至山腳溪橋，改善原有三面光排水溝形式，以近自然工法，重現綠色生機，建立都市微氣候及生態廊道，打造新水岸、新環境。

水利局指出，大窠坑溪一期工程完成後，調查發現魚類增加8種、底棲動物有14種，物種多樣性有增加趨勢，二期工程更優化前期工法，運用格框的卵塊石及植生包營造友善生物棲地，透過丁壩及固床工設計出河川擺盪流動性，增加綠地面積及行人休憩空間。

立委洪孟楷指出，一期工程讓民眾有感，地方反映後也積極協助相關經費做二期工程，希望能進度能加速，尤其接下來還有塭仔圳重劃開發，要先做好生態環境。

水利局長宋德仁說，相關經費由市府全數自籌，接下來將推動二期河川環境營造工程，讓大窠坑溪水、陸域環境向上提升。

水利局 新北 水質

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