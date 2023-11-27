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三芝圖館4度流標 追加1750萬

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
三芝圖書館鋼筋外露。圖／議員陳偉杰服務處提供
三芝圖書館鋼筋外露。圖／議員陳偉杰服務處提供

新北市三芝圖書館建物已達35年，常年漏水、建物老化，經檢定為海砂屋。市府預計投入6500萬，將三芝圖書館拆除重建，卻因無廠商領標，去年以來流標4次。新北市立圖書館館長王錦華說，已再追加1750萬，現正公開閱覽，明年2月上網招標，若順利發包，2026年可望完工啟用。

三芝圖書館1988年啟用，是該區唯一的圖書館，提供居民閱覽、講座、研習等場域，分館常年漏水，導致頂層樓板混凝土嚴重剝落，過去曾用鋼板遮蔽改善漏水，但情況未改善，樓層梁柱出現多處裂縫，混凝土塊不定時崩落，危及民眾安全。

新北市立圖書館2021年提出報拆計畫，預計去年啟動拆除及興建工程，2024年底完工，因無廠商領標，已流標4次。王錦華坦言，原先預算是以一坪14萬計算，對廠商來說不敷成本，經檢討提高為一坪18萬，追加1750萬，總預算達8250萬。

由於招標金額逾5000萬，王錦華說，標案需經公開閱覽至12月中，預計明年2月上網招標，此次招標應較順利。王說，三芝圖書館重建將興建地上2層建物，總面積約280坪，全供圖書館使用。若順利發包，2024、2025年施工期間，會借用三芝區公所空間作替代性經營，預計2026年完工啟用。

另，明年預計整修蘆洲永平分館，並在八里龍形市場回饋空間新設圖書館，現正發包中，預計明年暑假可開放使用。

圖書館 漏水

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