新北稽查高風險工廠 違規逾6成

今年9月屏東明揚公司大火釀10死、111傷悲劇，也燒出高風險工廠管理議題。新北市引以為鑑，盤點全市360家高風險工廠，先鎖定轄內39家聯合稽查，卻查出26家工廠違反作業安全規定，不合格率多達6成6。勞工局重申，將持續實施追蹤複查，直至全部改善為止，也將安排專家學者入廠輔導。

新北市登記工廠約2萬家，數量居全台之冠，風險管理是重中之重。勞工局指出，市府每半年會展開一次聯合稽查，針對使用有機溶劑、禁水性物質、儲放大量易燃液體，及串接瓦斯鋼瓶等具有火災、爆炸高風險事業單位，都有列管。

明揚大火殷鑑不遠，新北市府今年9至11月，針對轄內存放危險物品的470處場所、環保局管轄530家有毒性化學物質場所、勞檢處管轄30家PCB（印刷電路板）廠、農業局管轄6家肥料加工廠展開抽查，首波鎖定其中39家高風險工廠稽查，著重製造、加工或使用危險物品達管制量以上，或未投保公共意外責任險等公司。

新北市產業職業災害風險地圖顯示，全市共列管工廠2萬31家，其中高風險360家、中風險4707家，低風險1萬4964家，主要根據工廠危險因子類別區分，高風險事業單位多以火災、爆炸、被夾捲及墜落等類別；中風險則為物體飛落、倒塌、被撞、感電；低風險則為跌倒、被刺、割、擦傷等常見類型。

稽查結果近日出爐，39家中有26家違反作業安全規定，新北市勞檢處製造業科長羅棨峰表示，這39家過去曾接受市府檢查並列管，其中被開罰的2家公司是金屬製造業，廠區有使用甲醇、甲苯等有機溶劑擦拭金屬表面，卻未在工作場所設置防爆設備，立即開罰各3萬元。

針對資源較為匱乏的微型事業單位，市府訂有「補助微型企業改善安全衛生設備計畫」，勞工局說，可協助微型企業購置防爆電氣設備、氣體洩漏偵測器、通風排氣等裝置，以降低發生火災、爆炸風險，陸續已補助74件、263萬餘元。

消防局長李清安強調，稽查行動並未結束，確保消防員救災安全也是一環，列管資訊會鍵入新北市「全災型智慧化指揮監控中心」，出勤時能同步掌握。