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味全龍遊行嗨翻 蔣萬安回憶國中守收音機「一舉動」驚動母親
台灣中職大賽今年味全龍隊拿下冠軍，今天下午舉辦封王大遊行，遊行隊伍下午兩點多從天母棒球場出發，遊行到台北市政府前廣場，身為老龍迷的市長蔣萬安今也穿上味全龍的衣服與味全龍球員、球迷們一起同歡，現場嗨翻。
蔣萬安致詞時提到，職棒元年他才國一開始，就是味全龍迷，並自曝身為資深球迷每次看球有多瘋狂，「當時職棒元年，我才國一，守在收音機前聽職棒轉播，只要聽到激動處，我就會突然大吼大叫」，還驚動媽媽嚇得問「你為什麼要大吼大叫」？他就跟所有龍迷們一樣，會跟隨著喜愛球迷的表現，心情一起起伏脈動。
蔣萬安說，他真的好開心、好開心，感覺非常光榮，這次味全龍再度封王，這是睽違24年後再度拿下冠軍，龍迷們也都非常期待，蔣也期許，從今年開始，要再創味全龍的王朝，他也相信，味全龍隊最強的靠山、最有力的後盾，就是所有的球迷，希望明年還要將冠軍留在台北。
蔣萬安今天也特地穿上味全龍的衣服出席封王大遊行，蔣說，這一件球衣是這次味全龍特別幫我訂做的，因為他會參加總冠軍賽，從職棒元年開打，他就是味全龍球迷，今年味全龍再度封王，大家都非常興奮。
今天的味全龍封王遊行，隊伍從天母棒球場出發，終點到台北市政府，沿路很多球迷都跟著呼喊嘶吼，蔣萬安也允諾，接下來會持續協助棒球賽事推動，讓更多球迷欣賞到精彩比賽。
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