基北北桃TPASS使用者穩定成長 近8%棄開車改搭捷運

行政院TPASS定期票今年7月上路，截至10月底基北北桃區已販售近209萬張。北市交通局統計期間大眾運輸搭乘數，每日使用卡數平均從34萬增加至46萬，上升36.5%，有7.33%的乘客是從私有運具轉搭大眾運輸，超越當初5%的目標。

北市交通局運管科長朱宸佐指出，TPASS基北北桃區累計至10月底已販售208萬8105張，整體公共運輸量相較去年同期成長21%，但仍未達2019年疫情前運量，明年北市將編列補助預算9億。

朱宸佐指出，平均每日使用次數及卡數持續增加，7月使用次數為124萬、卡數34萬張，10月成長到172萬次、46萬張，前3名使用工具依序為北捷46.4%、公車35.9%和國道客運5.4％。捷運、公車和YouBike運量都略有增加，捷運增加18％、公車增加15％及YouBike增加20％

交通局在9月7日至10月9日間委託廠商進行面訪民調，在目的部分，77%用來通勤、23%通學、1%接送親友和小孩、7%探訪親友、18%購物休閒，每日使用次數2.34次，97%台北市民每周使用5次以上，逾5成外出頻率及範圍增加。

值得注意的是，台北市當初設定TPASS基北北桃區域私有運具轉移目標為5％，實際調查後，轉數量達7.33%，超越設定目標，也高於過去雙北1280定期票私有運具轉移6.6%。而北市「我的減碳存摺」已有5萬人參與，明年將與基隆、新北、桃園合作共推方案。

通勤族王先生受訪時說，雖然民眾逐漸使用大眾運輸，但不理解為何內湖仍到下班時間還是塞車。李小姐認為，現在因為很多人使用TPASS，加上明年YouBike前半小時免費，恐加劇無車可借、還的狀況，盼市府能想辦法改善。

議員李明賢指出，雖然突破目標值得肯定，但要進一步了解數據內仍，包括私運轉移是在台北市還外縣市、有無做起訖站分析，才能了解為何內湖的車輛總是無法減少，有很多車都是外縣市近來台北市，可能是要送小孩上課、送另一半上班，最後才變成1人汽車到內科上班，，要如何讓他們轉乘大眾運輸，必須提出更多鼓勵措施才有辦法。

議員何孟樺說，TPASS提升北市整體公共運輸使用率，市府應該去檢視有多少在內科，才能來檢討為何內科到現在依然在塞車。市府在內科推廣公共運輸的措施無力，內科5300家企業，僅16家響應減碳存摺，而宣導企業彈性上下班的同時，更是缺乏顯著誘因，治標不治本。