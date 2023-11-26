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新北果菜還有未爆彈？議員爆拍賣員在外兼職開蔬果行

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北果菜日前遭檢調搜索，議員提出還有未爆彈。圖為板橋果菜市場內部行口示意圖。記者葉德正／攝影
新北果菜日前遭檢調搜索，議員提出還有未爆彈。圖為板橋果菜市場內部行口示意圖。記者葉德正／攝影

板橋果菜市場日前傳出拍賣人疑似圖利特定廠商，遭到檢調搜索。新北市議員黃淑君再接獲陳情指出，該公司還有一名拍賣人違規在外開蔬果行，且地點就位於果菜公司附近，質疑果菜公司知情不報。新北果菜公司證實該員日前已遭檢舉，並已展開調查，該員已提離職，不過黃質疑，為何不是處分離職，而是讓他休假完自請離職，果菜公司如此不作為，實在愧對農民及市民。

黃淑君日前總質詢指出，根據新北果菜公司今年拍賣資料指出，一般果菜進貨時間落在晚間11時至隔天凌晨2時左右，拍賣最晚到清晨5時30分，果菜公司卻有不少已過拍賣時間交易紀錄，她也接獲檢舉，指出拍賣人員疑圖利特定廠商；事後檢調發動搜索，帶回數人偵訊，一名員工5萬元交保，其餘無保請回。

新北果菜公司董事長劉來通、總經理江惠貞24日到議會第四審查會專案報告，強調有很多原因會延遲完成交易時間，包括預約交易、特殊素果日，二拍、三拍等原因，另新北果菜是教育部委辦的團膳單位，也會等到蔬果點收完畢後，才會登錄完成交易；這些不可抗因素與必須的行政流程，早上6時以後完成交易的件數，占所有件數的四成。

不過黃淑君指出，除這起案件，她還接獲農友與承銷商陳情，與這次遭到搜索的案件不同，還有另外一名拍賣員違規在外頭違規開設蔬果行。

江惠貞會議中指出，公司今年10月接到檢舉該名員工在外開設公司，經過查證屬實，該名員工已經提出離職，預計11月底生效，目前該名員工正在休假。

黃淑君直言，該員的公司就開在果菜公司附近，難道果菜公司知情不報嗎，她認為不是處分離職，還讓該員休假完自請離職，果菜公司如此不作為，實在愧對農民及市民。

江惠貞今也證實該名員工確實已經提出離職，人事、業務單位也都展開調查，對於議員所有指教，新北果菜絕對會公開透明，展開調查絕不徇私，展現最大誠意。

黃淑君也指出，她還接到承銷商陳情，一拍承銷商喊50元沒有成交，但二拍卻以40元成交，讓承銷商傻眼50跟你買不要，結果降價賣出，她認為也需要好好調查。

離職 議員

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