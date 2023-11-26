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三芝圖書館4度流標 新北追加1750萬拚2026年完工

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市三芝圖書館已達35年，經氯離子檢定為海砂屋。圖／新北市立圖書館提供
新北市三芝圖書館已達35年，經氯離子檢定為海砂屋。圖／新北市立圖書館提供

新北市三芝圖書館已達35年，常年漏水、建物老化，且經檢定為海砂屋。市府去年預計投入6500萬，將三芝圖書館拆除重建，卻因無廠商領標，流標4次。新北市立圖書館館長王錦華說，已再追加1750萬，現正公開閱覽，明年2月上網招標，若順利發包，2026年可完工啟用。

三芝圖書館1988年啟用，是該區唯一的圖書館，提供居民閱覽、講座、研習等場域，然而分館常年漏水，導致頂層樓板混凝土嚴重剝落，過去曾用鋼板遮蔽改善漏水，但情況並未改善，樓層梁柱仍出現多處裂縫，混凝土塊不定期崩落，危及民眾安全。

新北市立圖書館2021年提出報拆計畫，預計去年拆除及興建工程，2024年底完工，因無廠商領標，已流標4次。王錦華坦言，原先預算是以ㄧ坪14萬計算，對廠商來說不敷成本，經過檢討已提高至一坪18萬，追加1750萬，總預算達8250萬。

由於招標金額超過5000萬，王錦華說，標案需經公開閱覽至12月中，預計明年2月上網招標，認為這次招標應該會較順利。王說，三芝圖書館重建將蓋地上兩層建物，總面積約280坪，全供圖書館使用。若順利發包，2024、2025年施工期間，會借用三芝區公所空間坐替代性經營，預計2026年完工啟用。

另外，王說，明年預計整修蘆洲集賢分館，並在八里龍形市場回饋空間新設圖書館，現正發包中，預計明年暑假期間可開放使用。

三芝圖書館牆面龜裂。資料圖／鄭宇恩服務處提供
三芝圖書館牆面龜裂。資料圖／鄭宇恩服務處提供
三芝圖書館鋼筋外露。資料圖／陳偉杰服務處提供
三芝圖書館鋼筋外露。資料圖／陳偉杰服務處提供

圖書館 漏水

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