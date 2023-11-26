鄭冬泉製茶50年 睽違30年再獲坪林包種茶特等獎

坪林素有「茶鄉」之稱，栽培面積達488.49公頃，年產量282公噸、占65%，是新北市包種茶的最大產區。坪林區農會日前辦理冬季包種茶市級評鑑，今年特等獎由鄭冬泉睽違30年再次奪得。評審蘇彥碩說，今年秋冬氣候穩定，雨量適當，產量略增，因此今年冬茶品質也較往年好。

包種茶評鑑為新北最大規模的評鑑賽事，今年冬季評鑑共有1090點茶品參賽，評審歷經6日品評，入選的茶品依品質分類為特等獎、頭等獎、貳等獎、參等獎及優良獎等5等次，由農會統一包裝，並貼上封條後上市販售。

農業部茶及飲料作物改良場北部分場長蘇彥碩、國立台東專科學校園藝科博士蔡志賢及坪林初審班班長梁金富擔任評審。蘇彥碩說，今年秋冬氣候穩定，雨量適當，產量略增，製茶期間天氣晴朗，製茶條件佳，今年的冬茶品質較往年好，品質也相當平均。蘇也說，特等茶樣茶園管理不錯，品項勻整，頗具活性，走水順暢，茶湯澄清透亮，風味乾淨平衡，且發酵程度得宜，茶湯醇厚、圓潤且充滿韻味。

農業局指出，今年由鄭冬泉奪得特等獎，為第三代經營冬泉茶寮，經營1.5公頃的茶園，主要產製包種茶及東方美人，年產量約3000台斤。鄭冬泉指出，他製茶已有50年，今年冬季製茶氣候適宜，著重茶樹管理施用有機肥料，茶菁品質佳，以熱風萎凋控制走水，掌握茶菁靜置時間及發酵程度，這次報名5點全入等，獲得特等、頭等、參等及優良獎，這是第四次獲得特等獎，睽違30年再次獲獎相當驚喜、開心。