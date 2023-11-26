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YouBike借嘸車..白議員籲蔣萬安：若未解決暫緩前30分免費

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
YouBike周轉率反增不減，民眾借不到車的狀況日漸加劇。記者鍾維軒／攝影
YouBike周轉率反增不減，民眾借不到車的狀況日漸加劇。記者鍾維軒／攝影

台北市長蔣萬安選舉政見YouBike前30分鐘免費，預計明年1月上路，不過目前YouBike周轉率居高不下，借不到車、無柱可還等狀況民怨多，北市議員陳宥丞質疑，原本今年5月交通局添購1780輛車後，預估周轉率會下降，但近數月YouBike周轉率不但沒降，還逐漸攀升，要求若周轉率沒降應暫緩前30分鐘免費政策。交通局回應，並透過大數據強化調度。

議員陳宥丞質疑，台北市的YouBike租借，他持續收到許多民眾抱怨無車可借、或無柱可還，眼看蔣萬安明年1月又要推動前30分鐘免費，到時候因免費，租用的人會更多，恐加劇無車可借民怨，原本說好今年5月增加車輛民怨改善，但實際狀況，YouBike周轉率不僅沒下降，還逐步攀升，市民1999陳情第一高的還是無車可借、無柱可還的民怨。

據北市交通局的數據顯示，YouBike周轉率今年5月為9.21，5月添購1780輛車之後，6月周轉率有下降至8.1，7月又攀升至8.61、8月8.85，9月為9.28，上月更達9.01，對於周轉率現在又回到9.01，議員問到底發生什麼事？

北市交通局表示，之所以7月開始YouBike的周轉率又提高，分析是因7月1200交通月票上路，大家大量使用YouBike，不過北市府最終目的，還是希望民眾多使用大眾運具，議員要求，如果周轉率沒有下降，蔣萬安應該要暫緩實施前30分鐘免費，不然只是害台北市的YouBike更難借、沒辦法還。

交通局回應，5月優先增加1780輛車，已針對使用率高的台北一零一、公館站、圓山站等等缺車較嚴重50個站點增加車輛，這50站的見車率提升16%，全市則是提7%的見車率。

交通局強調，周轉率是指租借次數/車輛數，當租借次數越高，相同車輛下周轉率就越高，代表車輛使用效率提升，但與無車可借非絕對關係，因此與資訊局大數據中心討論，建議用見車率來分析無車可借情形。

至於見車率是指站上有車時間/總租借時間，如6至24時共1080分，其中1000分鐘都有車在站上，該站見車率就是1000/1080約為93%，如見車率有所提升，就是民眾可借到車的機率就提升，所以改善無車可借問題，應看見車率是否有改善較為妥適。

交通局長謝銘鴻表示，會擴充服務規模，增加大數據調度。

YouBike 議員

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