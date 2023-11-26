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新北14人拚上公職社工師 個案捎來暖心簡訊 鼓舞她莫忘初衷

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市七星社福中心督導周培仙（右三）在該單位服務18年，長期守望社會最底層，她考取公職社工師，留在原單位繼續守護個案。圖／新北市社會局提供
新北市七星社福中心督導周培仙（右三）在該單位服務18年，長期守望社會最底層，她考取公職社工師，留在原單位繼續守護個案。圖／新北市社會局提供

公務人員高考公職社工師日前放榜，新北市現職社工員、助理員有14人錄取，10人選擇續留新北奉獻，新北市家防中心社工張嘉玲說，在新北工作挑戰大，但職場支持度夠，從個案服務中得到滋養，今年也拚上台大社工所再深造，期許自己持續前進。

新北市家防中心今年有5名現職人員考取公職社工師，40歲張嘉玲11年前進中心服務，接觸對象以保護性個案為主，對當事人遭遇難免感到不捨，仍要拿捏互動分際。張嘉玲提到，今年10月底生日前夕收到一封簡訊，對方是多年前曾協助過的一名個案，很訝異經過那麼多年，對方還惦記著她，暖心地捎來祝福。

個案告訴張嘉玲，她是走進生命裡的第3個社工，從原本質疑、不信任，到彼此真心相待，生命影響生命，很感謝張嘉玲陪她挺過人生的狂風暴雨。個案在簡訊中分享近況，提到已成家有個可愛女兒，和丈夫攜手創業，成為可以支撐10個員工生計的老闆。

張嘉玲說，收到這封簡訊既感動又驚喜，看到個案能戰勝人生難關，是當社工最大成就感，她秉持著溫柔而堅定的服務模式，「期許自己莫忘初衷，永遠帶著那麼一點光，照亮腳下的路一直前行」。

新北市有14處社福中心，是最能苦民所苦的第一線，處理任務從出生到死亡。七星社福中心督導周培仙在該單位服務18年，長期守望社會最底層，她說，社工挑戰愈來愈大，團隊合作更顯重要，同事間的互助、長官的支持、社會的理解缺一不可。

周培仙坦言，新北市社工的工作強度高，同行流傳著「待過新北市，轉到其他縣市已難不倒」，因為對現在的單位有革命情感及使命感，考取公職社工後，決定繼續留在新北揮灑熱情。

任職新北市社會局社工科的林岱珺是3個孩子的媽，工作、家庭蠟燭兩頭燒，始終懷著一顆柔軟的心。林岱珺負責實物銀行、待用餐計畫等業務，設法為個案連結更多資源，她說，社工是能助人的職業，符合她熱心、雞婆個性，當媽媽後，包容性更高，希望扮演好社工角色，也是對3個孩子的身教。

今年有600多人報考公職社工師，經過第一階段筆試、第二階段口試，最終錄取114人，新北市有14名聘用社工員金榜題名，相當亮眼。

新北市社會局長李美珍提到，社會局服務對象多元，同仁投入很多時間與心力，也累積珍貴的實務經驗，工作雖然辛勞卻很有意義，社會局是個溫暖的團隊，樂見同仁持續培養專業，帶給市民有溫度且專業的服務。

林岱珺（右三）是3個孩子的媽，工作、家庭蠟燭兩頭燒，始終懷著一顆柔軟的心，鍾情社工角色。圖／新北市社會局提供
林岱珺（右三）是3個孩子的媽，工作、家庭蠟燭兩頭燒，始終懷著一顆柔軟的心，鍾情社工角色。圖／新北市社會局提供
公務人員高考公職社工師日前放榜，新北市現職社工員、助理員有14人錄取，新北市社會局長李美珍（前排左三）說，樂見同仁持續培養專業，帶給市民有溫度且專業的服務。圖／新北市社會局提供
公務人員高考公職社工師日前放榜，新北市現職社工員、助理員有14人錄取，新北市社會局長李美珍（前排左三）說，樂見同仁持續培養專業，帶給市民有溫度且專業的服務。圖／新北市社會局提供
新北市家防中心社工張嘉玲（右三）考取公職社工師，她說，在新北工作挑戰雖大，職場支持度夠，讓她能獲得養分持續前進。圖／新北市社會局提供
新北市家防中心社工張嘉玲（右三）考取公職社工師，她說，在新北工作挑戰雖大，職場支持度夠，讓她能獲得養分持續前進。圖／新北市社會局提供

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