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克強泳池改建運動館 北市都審通過

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
2018年士林區參與式預算提案通過「克強公園游泳池變身複合式運動中心」，體育局斥資逾10.5億元在舊址原地改建。圖／台北市體育局提供
2018年士林區參與式預算提案通過「克強公園游泳池變身複合式運動中心」，體育局斥資逾10.5億元在舊址原地改建。圖／台北市體育局提供

北市體育局斥資逾10.5億元，將士林區克強公園游泳池原地改建為北市特色運動及全民運動場館，台北市都市設計審議委員會日前二度審議，建議與既有公園達到協調性，並尊重體育局與統包需求，全案修正後通過，預計2026年完工。

2018年士林區參與式預算提案通過「克強公園游泳池變身複合式運動中心」，體育局獲體育署前瞻計畫補助1億8438萬元、市府自籌8億6744萬元，游泳池配合改建工程去年暫停營運。

該案為地上4層、地下2層的體育館，設計50公尺戶外游泳池、25公尺室內游泳池、健身房及綜合體育場等設施，另配合北市特色場館分布計畫，規畫兒童體適能中心及兒童游泳池。

都審會9月首次審議該案，建物外觀設計、室內外動線等多項疑慮，本月二度審議時，申設單位說，統包工程契約規定，全棟建物廁所、淋浴間等總數量，須依教育部游泳池新建規畫參考手冊配置，貨梯緩衝空間也符合使用需求，整體都跟管理單位、潛在營運廠商討論過。

委員指出，植栽應按照真實植物生長需求栽種，且須考量後續如何修剪，另有人建議可在植栽喬木下方，沿著邊緣設置座椅，不影響廣場使用。貨梯空間一定要加大，若其他樓層發生運動民眾突心肌梗塞等身體不適，讓病床、擔架可進入電梯，酌情考量放寬救災動線，包含救護車停等位置。

另名委員關切，立面開口的外牆全用金屬板材料，陽光照射會是非常閃亮的量體，恐衝擊都市景觀，另鋪面應整體規畫，降低景觀的衝擊。

申設單位回應，該案受限契約與時程，在不違反統包契約精神，外牆採用低反光的金屬板，若相關規定允許，也能想辦法留設救護車救難停等空間，另可與使用單位討論貨梯空間調整、設置步道景觀的座椅等。

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