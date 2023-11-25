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2023 MIZUNO馬拉松接力賽明開跑 金萬石交管疏導看這裡

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
2023 MIZUNO馬拉松接力賽明開跑，金萬石交管疏導看這裡。圖／金山警分局提供
2023 MIZUNO馬拉松接力賽明開跑，金萬石交管疏導看這裡。圖／金山警分局提供

「2023 MIZUNO馬拉松接力賽」明天上午7到12時在新北市萬里區太平洋建設第二停車場，近群策翡翠灣溫泉飯店開跑，今年吸引全國241支隊伍2400名選手報名參加。金山分局清晨5時起執行萬里區、金山區、石門區賽道交通疏導管制，請用路人改道或依循執勤員警指揮及引導。

金山警分局表示，比賽路線從太平洋建設第二停車場為起點→台2線→萬里隧道→右轉下社路→民生路→公園路→磺港路→磺清路→台2線→石門實中體育館前(折返點)→台2線→磺清路→磺港路→公園路→民生路→下社路→萬里隧道→台2線→太平洋建設第二停車場為終點。

賽事車道26日2時起開始進行賽道交通錐布設，5時起全線執行交通管制，賽事路線路口實施彈性管制方式，針對穿越路口人車予以管制，確保賽道無選手時再引導穿越賽道，但非賽事相關工作車輛不得進入賽道範圍。

金山警分局規畫車輛替代道路：一般車輛：當天行經台2線與賽事沿線路段之車輛，車道縮減前設置告示牌並以交通錐進行縮減；客運行經台二線往石門國中站牌之乘客須至鄰近路口的中央分隔島臨時站牌乘車，現場由工作人員、義交或警察協助引導。公車臨時招呼站將沿台二線公車站牌對應處的鄰近路口，固定於路面燈桿上。

交通管制期間非賽事相關工作車輛禁止進入賽道，民眾當天如有使用車輛外出需求，請提前於25日將車輛移置非管制區域。主辦單位將密集擺設交通錐將賽事路段區隔，選手請勿任意停放車輛，違規車輛將拖吊至周邊不妨礙賽事進行地點，請周邊居民及參賽選手特別注意。

金山警分局長蔣叔君提醒用路人，路跑當日駕車行經賽事周邊路段時，請減速慢行，遵循警察、義交及工作人員指揮疏導，請使用替代道路，以維護交通安全與順暢。

金山 萬里

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