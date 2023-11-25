亞錦賽／大巨蛋票上萬張票遭秒殺 網路赫見4張9千轉售
第30屆亞錦賽開幕戰中華隊對決南韓隊，12月3日在台北大巨蛋開打，昨開放中信卡友優先購票、今開賣共1.3萬張門票，全秒殺售罄，最快27日公布第二波售票資訊。有球迷上次幸運搶到預備賽2張免費門票，這次連兩天搶票都落空，結果臉書社團就已經有人轉售，甚至4張9000元，質疑又是黃牛出沒。
球迷劉小姐分享，10日開放索票18日預備賽，她與同事共6人搶票，自己順利搶到2張內野票；當天入場觀賽感覺不錯，環境舒適。這次亞錦賽開幕戰是中韓大戰，更想再進去看球，加上室內空間且有冷氣，600元是可以接受的價格。
身為中信卡有的劉小姐說，昨天12點進入系統開搶，一開始熱賣中，結果輸入驗證碼時就沒位置了；今天再試一次，雖然不用輸入信用卡號可以快一點，但是卡在驗證碼輸入，最後還是沒搶到。她不解的是，完售後就有人在臉書社團賣票，甚至4張9000元，質疑又是黃牛出沒。
加開席次有望，體育局表示，最快27日會公布第二波售票資訊。劉小姐表示，還是想進場看球賽，打算再搶票試看看。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言