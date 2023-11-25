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亞錦賽／大巨蛋票上萬張票遭秒殺 網路赫見4張9千轉售

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
亞錦賽中華隊首戰將在台北大巨蛋登場。本報資料照片
亞錦賽中華隊首戰將在台北大巨蛋登場。本報資料照片

第30屆亞錦賽開幕戰中華隊對決南韓隊，12月3日在台北大巨蛋開打，昨開放中信卡友優先購票、今開賣共1.3萬張門票，全秒殺售罄，最快27日公布第二波售票資訊。有球迷上次幸運搶到預備賽2張免費門票，這次連兩天搶票都落空，結果臉書社團就已經有人轉售，甚至4張9000元，質疑又是黃牛出沒。

球迷劉小姐分享，10日開放索票18日預備賽，她與同事共6人搶票，自己順利搶到2張內野票；當天入場觀賽感覺不錯，環境舒適。這次亞錦賽開幕戰是中韓大戰，更想再進去看球，加上室內空間且有冷氣，600元是可以接受的價格。

身為中信卡有的劉小姐說，昨天12點進入系統開搶，一開始熱賣中，結果輸入驗證碼時就沒位置了；今天再試一次，雖然不用輸入信用卡號可以快一點，但是卡在驗證碼輸入，最後還是沒搶到。她不解的是，完售後就有人在臉書社團賣票，甚至4張9000元，質疑又是黃牛出沒。

加開席次有望，體育局表示，最快27日會公布第二波售票資訊。劉小姐表示，還是想進場看球賽，打算再搶票試看看。

黃牛 中信 冷氣

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