三重公有巷道堆積雜物亂象 新北美樂地專案清除
新北市三重區興華街129號旁、兩棟建築物間的一處公有地，原本是行人步行空間卻被機車違停占用，為還給市民更安全便利的徒步空間，養工處以「新北美樂地2.0」專案排除機車占用亂象並改善鋪面老舊問題，還給行人行走空間。
養工處表示，當地居民反映三重區興華街129號旁的人行步道用地，長期遭民眾私自堆置雜物、機車占用，影響環境衛生及市容景觀。養工處會同三重區公所、交通局等單位會勘後，決定排除造成環境髒亂及阻礙居民通行占用物，同時設置無障礙斜坡道及地坪整修，整體工程已完工。
該工程經費約為39萬元，改善面積共計91平方公尺，改善範圍原遭堆置花盆等雜物且長期遭機車停放，花費較多時間與里民溝通及協調占用物清運等問題。養工處負責占用排除及施作地坪改善，交通局協助調整周邊道路標線及提供改善意見，最後由區公所納入後續維護管理，確保改善效益。
工務局長祝惠美表示，類似工程完工後可解決公有土地因閒置而遭占用問題，也提升人行環境，居民方便通往興華市民活動中心及興華公園，基礎建設是市府重要市政項目，將持續推動「新北美樂地2.0」專案，逐步改善市民生活品質。
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