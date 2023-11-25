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洪美代種有機茶10餘載 奪得包種茶及紅茶雙料金質獎

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市有機運銷合作社今明2天，在新店裕隆城舉辦有機好茶頒獎典禮及永續市集。記者江婉儀／攝影
新北市有機運銷合作社今明2天，在新店裕隆城舉辦有機好茶頒獎典禮及永續市集。記者江婉儀／攝影

新北市有機運銷合作社今明2天，在新店裕隆城舉辦有機好茶頒獎典禮及永續市集，今年由農友洪美代獲得包種茶組及紅茶組雙料金質獎，洪美代表示，退休後搬到坪林救助流浪動物，因緣際會下開始種有機茶，透過使用有機肥，讓茶樹長的更健壯，做出來的茶品質佳。

今年「新北市有機好茶社內分類分級評選」比賽計有48點，由茶改場北部分場長蘇彥碩擔任評審，蘇彥碩表示，本次評選有很多好茶，在香氣及滋味都有呈現出花香、果香等，這幾年有機農友的製茶技術更加成熟，都能產出品質優良的茶葉

本次評選獲得包種茶及紅茶組雙料金質獎的洪美代，是退休國小老師，經營如意有機茶園已16年，經營面積有0.35公頃，年產量約350台斤，茶葉多以自產自銷。

洪美代表示，還在當老師時就有在救助流浪動物，退休後為救助流浪動物搬到坪林，因緣際會下開始種植有機茶。種有機除了保護環境，也能保育動物、維持生態系健全，達到永續，也讓洪美代獲得翡翠樹蛙綠色保育標章的肯定。

洪美代首次參加評鑑，就獲得雙料金質獎，她說，透過精準適量施用有機肥，能讓茶樹為了生存而生長強健，所以做出來的有機茶品質佳，有幸獲得評審肯定獲獎。

新北市有機運銷合作社理事主席陳宏裕表示，評選過後的比賽茶，結合風味特色輪，敘述有機包種茶跟紅茶的香氣及口感，讓消費者能夠依照風味特色輪報告，選擇自己喜愛的茶品，增加購買意願。

農友洪美代（左二）獲得包種茶組及紅茶組雙料金質獎。記者江婉儀／攝影
農友洪美代（左二）獲得包種茶組及紅茶組雙料金質獎。記者江婉儀／攝影

流浪動物 茶葉 新北

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