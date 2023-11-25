都審過關！北市克強公園游泳池斥10億變身全民運動館

北市士林的克強公園游泳池位在克強公園內，建於1970年代，2018年士林區參與式預算提案通過「克強公園游泳池變身複合式運動中心」，體育局斥資逾10.5億元在舊址原地改建。台北市都市設計審議委員會日前二度審議，建議與既有公園達到協調性，並尊重體育局與統包需求，全案修正後通過，預計2026年完工。

體育局辦理「克強公園游泳池改建全民運動館統包工程」所需經費10億5182萬9187元，獲體育署前瞻計畫補助1億8438萬元、市府自籌8億6744萬元。游泳池配合改建工程2022年起暫停營運。

該案為地上4層、地下2層的體育館，設計50M戶外游泳池、25M室內游泳池、健身房及綜合體育場等設施，另配合北市特色場館分布計畫，規畫兒童體適能中心及兒童游泳池，打造北市特色運動及全民運動場館。

都審會9月首次審議該案，建物外觀設計、室內外動線等多項疑慮，11月二度審議。申設單位複審說明，統包工程契約規定，全棟建物廁所、淋浴間等總數量，須依教育部游泳池新建規畫參考手冊配置；貨梯緩衝空間符合使用需求；整體需求與管理單位、潛在營運廠商討論過。

委員指出，植栽應按照真實植物生長需求栽種，且須考量後續如何修剪，另有人建議可在植栽喬木下方，沿著邊緣設置座椅，不影響廣場使用。有委員認為貨梯空間一定要加大，不單運送運動器材，若其他樓層發生運動民眾突心肌梗塞等身體不適，讓病床、擔架可順利進入電梯，提醒酌情考量放寬救災動線，包含救護車停等位置。

另名委員關切立面開口的外牆全用金屬板材料，陽光照射會是非常閃亮的量體，不協調景象恐衝擊都市景觀，另鋪面應整體規畫，降低景觀衝擊。多位委員提醒，室內外廁所與淋浴間的配置應符合實際使用。

申設單位回應，該案受限契約與時程，在不違反統包契約精神，外牆採用低反光的金屬板，若相關規定允許，也能想辦法留設救護車救難停等空間，另可與使用單位討論貨梯空間調整、設置步道景觀的座椅等。