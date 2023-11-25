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不只逛街2.4公頃植被包裹松菸 攜手企業永續經營

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
松山文創園區維護生態景觀池定期清水草並再製成有機肥料，達到永續循環。圖／松山文創園區提供
松山文創園區維護生態景觀池定期清水草並再製成有機肥料，達到永續循環。圖／松山文創園區提供

腹地6.6 公頃的松菸古蹟區，植被覆蓋總面積達2.41公頃，園區內生態池也有6154平方公尺，超過125種地被植物、50種昆蟲、30種保育鳥類棲息，彰顯豐富生態多元性，松菸也首次與企業簽訂永續經營合作，維護生態池及古蹟場域的活化再利用經營，使園區成為環境教育、文化生活體驗空間。

松山文創園區在2022年榮登Google地圖全球文化景點前十名，不僅僅是創意匯聚的原創基地，更是被多元植被覆蓋的綠洲。松山文創園區總監陳玉秀表示，近希望藉由「ESG 共好松菸計畫」的交流平台，串聯政府、企業及社會資源，重視在地環境生態的保育，首次與雄獅集團簽訂合作，發揮拋磚引玉效果，號召更多企業夥伴響應。

她介紹，松山文創園區內的生態景觀池是信義區重要生態棲地，也是城市中生態跳島之處，特別是鳥類更具有季節性的變化，候鳥會到生態景觀池停留度冬，調查記錄有二級保育鳥類黃鸝鳥及不少稀有鳥種。

陳玉秀說，這次雄獅集團認養生態景觀池與維護景觀池木棧平台，在2021年疫情期間也參與園區空間進駐徵選，參與古蹟空間活化再利用經營，將昔日製菸工廠香料實驗室、菸廠育嬰室、機器修理廠進行改造利用。

除此之外，陳玉秀也說，松菸推動在地知識學及復育在地文化，像是信義社區大學合作「信義松菸文史走讀」、光復國小「松菸生態藝術教育」，美國在台協會及美國創新中心合作「英文小小導覽員計畫」、松山高中認識松菸新生訓練活動等，認識這座富有歷史文化及豐富環境的松菸。

難得驚見二級保育鳥類黃鸝鳥。圖／芝山生態綠園提供
難得驚見二級保育鳥類黃鸝鳥。圖／芝山生態綠園提供
松山文創園區生態景觀池與景觀木棧平台。圖／松山文創園區提供
松山文創園區生態景觀池與景觀木棧平台。圖／松山文創園區提供

松菸 文創 古蹟

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