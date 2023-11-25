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碧螺春特等獎 五代茶園父子奪獎

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
柑仔園茶園首次奪得特等獎，茶園由父親鄭英堯（左）及兒子鄭申皓（右）共同經營。圖／農業局提供
柑仔園茶園首次奪得特等獎，茶園由父親鄭英堯（左）及兒子鄭申皓（右）共同經營。圖／農業局提供

三峽區農會昨舉辦冬季碧螺春評鑑，共129點茶品參賽，今年特等獎由柑仔園茶園奪得，第五代茶農鄭英堯跟兒子鄭申皓經常交流累積經驗，鄭英堯表示，這次採收遇到陰雨天，特別注重萎凋及炒菁時間跟溫度。

柑仔園茶園由鄭英堯及鄭申皓共同經營，茶園面積約0.7公頃，已是第5代經營，首次奪得特等獎。鄭申皓今年21歲，目前就讀屏東科技大學森林系，在寒暑假期間回家幫忙製茶，父子在肥料使用及茶樹栽培方面，相互切磋交流累積經驗。

鄭英堯表示，他非常重視茶樹健康管理，採不施農藥及化學肥料方式，去年老樹進行深剪，剪除暗弱病枝，今年冬季採收，茶菁肥厚，芽心長、白毫多，採收遇陰雨天，因此特別著重萎凋、讓走水順利，也掌控炒菁時間及溫度，透過揉捻茶葉製作出特等茶。

碧螺春為不發酵茶，茶乾外觀新鮮碧綠，芽尖白毫多，形狀細緊捲曲似螺旋，以手工嫩摘茶樹品種「青心柑仔」，透過茶師精湛製茶技術炒菁後所揉製而成，茶湯碧綠清澈、鮮活爽口。

碧螺春雖為炒菁綠茶，但農友在生產時常會攤放靜置茶菁數小時，改善茶葉的風味。

茶改場作物改良科長林金池擔任評鑑主審，他指出，特等獎茶葉茶菁條件佳，泡出的湯色碧綠顯黃清澈明亮，香氣鮮雅帶甜香，入喉後甘甜喉韻佳，茶底肥厚芽壯帶黃綠色，極具優質碧螺春品質特色。

茶葉 屏東

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