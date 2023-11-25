北市逾百件採購案未發包 惹議

今年僅剩1個多月，台北市府各機關發包案成質詢焦點，民進黨台北市議員許家蓓指出，北市府各機關今年預計發包卻尚未發包採購案高達124件，其中有83案流廢標，占6成以上，另部分案件流標更超過3次，最多達8次，憂心市政推動恐持續延宕，影響市長施政滿意度。市長蔣萬安承諾會檢討，強調流標有很多原因，包括財務、預算都需調整。

許家蓓指出，流廢標案件非常多，例如捷運北環段y27至y29標案共流標8次，原本要在2021年開始動工，但現在2023年還標不出去，還有捷運萬大線也一直流標，從4至8次都有，除了捷運工程，消防局關渡分隊從7月到現在，也4次沒人投標。

她說，除了大工程，像電扶梯和景觀工程也出現流標3次 ，市府不能一直推給缺工缺料，讓工程都不做市長必須監督各機關採購案招標狀況，確保工程及政策依規畫時程辦理。

此外，蔣萬安上任近1年，許家蓓說，據研考會最近民調結果，市長滿意度60.3%，和柯文哲前市長上任1周年滿意度相比仍屬低迷，市民在意的是市長選前政見有無兌現、施政是否讓人有感，及市府各項工程或政策有無照進度進行，若市政推動持續延宕，市長滿意度只會更低。

蔣萬安答詢指出，採購案流標有很多原因，包括財務、預算，需要調整，以捷運標案來說，隨著物價、缺工、原物料上漲，時間一延宕財務就要修正，還有工程難易度也會影響讓廠商投標意願，都會進行檢討。

工務局長黃一平說，有些情況是預算一直追不上市場行情，像捷運大型工程，廠商考慮風險包括工期長、地下開挖風險高，最重要是確實掌握市場行情，契約上加上分擔風險概念。另外，包括機電、水電案，隨著建築、都更案子多，工班不好找，也會降低廠商投標。

針對部分小工程也流標3次以上，許家蓓要求市府要檢討，蔣萬安表示，將請副市長李四川在公共工程督導會報中，對於中小型的標案，也會一併檢討原因。