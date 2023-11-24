王世慶與台灣史研究學術研討會 台北大學辦2天

新北市立圖書館表示，「海山學」研究先驅王世慶紀念紀錄片今天首播，並在台北大學辦王世慶與台灣史研究國際學術研討會。台、美、韓、日等國學者，提供重新觀看新北市的角度。

市圖新聞稿表示，台灣歷史學家王世慶於1928年出生，2011年病逝。其研究有濃烈的家鄉情感與對土地的關懷，多篇研究涉及新北市海山地區的產業。他對台灣的古契文書、檔案、族譜、方志等文獻研究極深，並貢獻台灣區域史、社會史、宗教史、族群史、經濟史、水利史等領域。

市圖表示，今天與台北大學海山學研究中心，共同舉辦2天的「王世慶與台灣史研究」國際學術研討會，除首度播放紀念紀錄片，也發表原住民研究、水利研究、區域開發與地方社會、產業的發展、社會經濟研究、總督府的地方治理等18篇論文。

「王世慶先生紀念特藏室」今天也揭牌，市圖說，特藏室除典藏上萬本王世慶的著作、藏書、手稿、文獻等，還有主題特展，其研究是新北市從在地化，走向國際化的重要借鏡。

台北大學校長李承嘉表示，王世慶長期關注土地及流域的水文經濟，盼藉特藏室強化新北地方學研究。國際學術研討會今天由歷史學家溫振華發表專題演講；25日將由美國華盛頓大學人類學系名譽教授郝瑞（Stevan Harrell）發表「回憶歷史語言導師王世慶先生」專題演講。

市立圖書館表示，館方擁有台灣保存最完整的日治時期地方行政文書「台北州檔案」，自2019年開始與台北大學海山學研究中心辦研討會，以善用珍貴檔案，激發「新北學」的活力能量。