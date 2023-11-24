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北市室內空品認證場所70處獲認證 安心地圖啟用公開查詢

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市環保局今年率全國之先推動「室內空氣品質認證場所推動計畫」，迄今已有70處場所取得金、銀級認證，今天更啟用「台北市室內空品安心地圖」網站。圖／台北市環保局提供
北市環保局今年率全國之先推動「室內空氣品質認證場所推動計畫」，迄今已有70處場所取得金、銀級認證，今天更啟用「台北市室內空品安心地圖」網站。圖／台北市環保局提供

後疫情時代，北市環保局今年率全國之先推動「室內空氣品質認證場所推動計畫」，迄今已有66處取得金級、4處銀級認證，且有5家廠商捐贈空氣殺菌設備給公務機構，今天更啟用「台北市室內空品安心地圖」網站，公開室內空品認證場所的資訊，方便民眾查詢安心到訪之處。

環保局3月推出室內空氣品質認證場所推動計畫，分為金、銀級兩種認證，有效期限為2年，若額外設有室內空氣品質自動監測設施則延長至3年，迄今已有老人長期照顧中心、產後護理之家、嬰幼兒托育中心、百貨美食街及餐廳、銀行、鞋業商場等90處公私場所主動提出申請，預估年底可望達成百家申請數。

環保局長吳盛忠表示，今天推出空品安心地圖網站，公開已取得認證場所的資訊，包含場所類型、場所名稱、級別、防制措施、認證區域及效期，作為市民安心選擇的參考依據，安心消費。

北市府副秘書長張溫德今表揚取得認證的業者，肯定業者主動投注資源、提升室內空氣品質的用心。他說，北市企業積極配合並獲認證，顯示企業不僅重視顧客消費安全，也照顧員工呼吸健康，善盡社會企業責任，未來安心地圖的查詢，可供消費者選擇場所的參考依據。

環保局指出，不只提供室內空品巡檢資源，也邀請相關領域專家學者組成輔導團隊，免費至各類場所診斷問題，評估場所類型特性，給予對應的改善建議。鼓勵公私場所踴躍申請室內空氣品質場所認證，達到主動防疫、保障民眾呼吸健康，提升企業品牌形象。

「台北市室內空品安心地圖」網站，公開室內空品認證場所的資訊，方便民眾查詢安心到訪之處。圖／取自「台北市室內空品安心地圖」網站
「台北市室內空品安心地圖」網站，公開室內空品認證場所的資訊，方便民眾查詢安心到訪之處。圖／取自「台北市室內空品安心地圖」網站

空氣品質 北市 吳盛忠

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