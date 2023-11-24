添吉祥又有神助 汐止議員備白沙屯媽祖掛曆大方送

2023年進入尾聲，就要邁入2024年，新北市議員白珮茹除了和往年一樣，準備水果月曆之外，今年更是特別印製白沙屯媽祖掛曆，要和大家結緣，掛在家裡增加吉祥喜氣，也歡迎大家可以到服務處索取，一起迎接新的一年。

新北市議員白珮茹表示，2024年服務處特別推出龍年媽祖保佑大家的年曆，希望藉由白沙屯媽祖的保佑，讓龍年一整年都平安順遂，數量有限，每人限領一份，送完為止，也歡迎有需要的民眾可以到服務處索取。

迎接龍年，市議員白珮茹準備了白沙屯媽祖掛曆大方送，一po在臉書上，當天下午很快就有民眾來索取，也有不少民眾隔天一早就到服務處來，為的就是這白沙屯媽祖年曆。

白珮茹表示，也有不少的年輕人來服務索取媽祖掛曆，都說是媽媽要拿來掛在家裡，因為字體也很大，看年曆也非常舒服，媽祖掛在家裡佛光普照充滿吉祥氣，歡迎大家來索取迎接2024年。