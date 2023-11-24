放暑假後恢復共餐 汐止白雲長輩吃飯喝藥膳湯

汐止區白雲里老人共餐已經辦了好幾年，每個月一次聚在一起吃飯，只是地點在籃球場旁的鐵皮屋，夏天飆高溫好熱，所以，共餐都會放暑假，現在天氣轉涼終於恢復舉辦，讓里民好期待，今(24)日汐止區長林慶豐前往同樂，並且在吃飯和長輩一起跳健康操，現場活力十足。

白雲里長陳俊地說，因為共餐的地方是鐵皮屋，夏天不適合辦活動，現在冬天了就開始恢復共餐，今天很多人參與很踴躍，一早就有10幾位志工大概早上6點多就開始來忙，買菜洗菜炒菜，真的很感謝他們。

汐止區長林慶豐表示，今天很開心來參加白雲里的共餐，志工們準備了非常豐盛的菜，那在用餐之前大家也動健康，四肢伸展一下做運動，跳了15分鐘就開始流汗，大家跳的很開心，也希望大家多多參與共餐活動。

一大早6點多，志工們就開忙，就是為了端出豐富的菜色，當天包括里長準備的膳豬腳湯、炒蛋、煎魚、炸地瓜等等，而青菜則是當地農民也是里民提供的。長輩說，平時小孩都要上班，白天一個人在家很孤單，參加共餐可以和大家聊天很熱鬧。

共餐放暑假後首次舉辦，吸引好多長輩來參加，因為，己經期待好久，尤其當天天氣變涼，喝一碗里長的招牌膳豬腳湯補一補，全身暖呼呼。