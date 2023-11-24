北市逾百件採購案發包不出去 議員：影響施政滿意度

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，議員許家蓓指出，今年剩下1個多月，北市府各機關今年預計發包但尚未發包的各項採購案件數高達124件，其中有6成以上案件流廢標，共83件，部分案件流標次數更超過3次，最多8次，憂心市政推動恐持續延宕，和市長施政滿意度。蔣萬安承諾會檢討，一直流標有很多原因，包括財務、預算都需要調整。

許家蓓指出，流廢標案件非常多，例如捷運北環段y27至y29標案，流標8次，原本要在2021年開始動工，但現在2023年還標不出去，還有捷運萬大線也一直流標，從4至8次都有，除了捷運工程，消防局關渡分隊從7月到現在，也4次沒有人投標。

她說，除了大工程，像電扶梯和景觀工程也出現流標3次 ，市府不能一直推給缺工缺料，讓工程都不做市長必須監督各機關採購案招標狀況，確保工程及政策依規畫時程辦理。

許家蓓說，蔣萬安上任近1年，根據研考會最近一期民意調查結果，市長的滿意度為60.3%，和柯文哲前市長上任1周年的滿意度相比仍屬低迷。市民在意的是市長選前政見有無兌現、施政是否讓人有感，以及市府的各項工程或政策有無照進度進行，若市政推動持續延宕，市長滿意度只會更低。

蔣萬安答詢指出，採購案一直流標有很多原因，包括財務、預算，需要調整，以捷運標案來說，隨著物價、缺工、原物料上漲，時間一延宕財務就要做修正，還有工程的難易度，也會讓廠商不願意來投就流標，很多原因都會來檢討。

工務局長長黃一平說，據他掌握，有一種情況是預算一直追不上市場行情，像捷運大型的工程，廠商考慮風險，包括 工期很長、地下開挖風險高，因此最重要的是要確實掌握市場行情，在契約上加上分擔風險概念。另外，機電、水電 案，隨著建築、都更案子多，工班不好找，廠商也會減少投標意願。

對於一些小工程也流標3次以上，許家蓓要求市府要檢討；蔣萬安表示，除了會檢討，也請副市長李四川在公共工程督導會報中，針對標案，包括中小型的標案，一併檢討原因。