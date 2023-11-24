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台中綠美圖拚114年營運 議員：定位特色為何？

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市重大建設之一的綠美圖興建中，目前工程進度87%，預計2025年底開館。記者黃仲裕／攝影
台中市重大建設之一的綠美圖興建中，目前工程進度87%，預計2025年底開館。記者黃仲裕／攝影

台中市重大建設之一的綠美圖興建中，目前工程進度87%，預計2025年底開館，市府已在2024年編列籌備開館相關預算4380萬元，未來美術館以當代與現代作為主要的定位。不過，藍綠議員批評，「當代藝術」全世界都在做，很難再玩出特色，要求綠美圖的定位要找出特色，否則恐影響後續營運。文化局長陳佳君表示，綠美圖的定位會再聚焦，議員的建議都會納入參考方向。

國民黨議員李中批評，當代藝術全世界都在做，一樣的題目，很難再玩出特色，台中美食這麼多，味覺美術館或許是可行方向，另台灣的建築設計、美術設計、工業設計都具實力與成就，也可以作為主題，建議市府換主題，不然就浪費了這筆公帑。

民進黨議員江肇國說，綠美圖未來要走上什麼道路，定位真的要清楚，否則開館後，要如何支持綠美圖營運？民進黨議員王立任說，視覺藝術是普遍被大眾熟悉的，但現今媒體平台多元，視覺藝術相對容易被忽略，綠美圖要如何找出特色，需要好好思考。

文化局長陳佳君表示，綠美圖目前工程進度87%，力拼今年底、明年初完工，預計2025年底開館，2022年、2023年購書經費已從5000萬元增至1億元，目前已購入33萬冊，預計開館時可達到50萬冊的館藏。

陳佳君強調，綠美圖以當代及現代美術館為定位，定位會從大方向逐漸聚焦，針對味覺美食及工業設計等主題，都會納入未來參考的方向。

綠美圖 議員

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