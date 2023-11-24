陶博館23周年館慶 系列活動歡樂到年底

為歡慶23歲生日快樂，新北市立鶯歌陶瓷博物館於明日至12月23日「23周年館慶系列活動」溫馨登場。陶博館吉祥物「泥寶」今年以可愛呆萌的姿態陪伴民眾度過許多節日，成為全齡拍照新寵兒。適逢陶博館23周年館慶，滿周歳的泥寶壽星們集合在博物館大廳3米長的「生日快樂打卡牆」，戴著生日派對帽、吹著慶生吹捲、手拉彩旗，熱情迎接前來的民眾。

泥寶躍進甜點界調皮搗蛋為慶祝陶博館生日，精心製作香草口味造型餅乾療癒下午茶時光。民眾只要參加「尋找泥寶」，在博物館常設展或玻璃長廊與手持「生日」或「快樂」的泥寶相遇合照，分享照片在個人FB或IG限動並標註鶯歌陶瓷博物館，就能到免費兌換鶯歌在地知名烘焙「琳食工坊」特製美味可口「泥寶香草餅乾」，帶走視覺、味覺的雙重回憶。

另「樂興之時—冬季音樂會」連續3個周末假日在大廳悠揚演奏暖心樂曲，傳達歳末感恩與祝福。12月9日被樂壇譽為臺灣新世代最佳室內樂組合的「藝心弦樂四重奏」悠揚琴聲，12月17日長笛樂手陳怡婷、吉他手蘇孟風共譜浪漫旋律，12月23日古典樂新風貌的台灣銅管重奏團演奏耶誕氛圍曲目，愉悅民眾的聽感神經。

陶博館長張啟文表示，23年前陶博館主館建築落成，全國首座專業陶瓷博物館開幕，歷經新北市府、文化局與陶博館與地方產業、社區、學校及藝文人士齊心協力，在陶藝發展上深耕在地接軌國際。

陶博館現正展出的「2023台灣陶藝獎」是台灣陶藝界的最高殿堂，全球四大陶藝展之一的「台灣國際陶藝雙年展」更是全球當代陶藝重要發表平台。兩大重量級競賽雲集國內外高手，精彩的陶藝作品推進台灣當代陶藝發展。館慶活動期間集結多元質感陶瓷文創商品、藝術家作品及各類紀念品、禮盒的文化商店，推出9折優惠。