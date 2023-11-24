快訊

選擇成全！郭台銘發退選聲明：人退，志不退「一定要贏」

等到了！台灣寶可夢中心Pokemon Center TAIPEI這天開幕 完整紀念商品、營業時間一次看

「小鴨慢騎」環騎台北 議員驚：幼兒園大班要騎21公里？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議會市政總質詢，議員王欣儀質詢市長蔣萬安。圖／議員王欣儀提供
北市議會市政總質詢，議員王欣儀質詢市長蔣萬安。圖／議員王欣儀提供

台北市舉辦「專屬小朋友」的環騎台北活動，名為「小鴨慢騎」，深受民眾喜愛，今年已邁入第7屆。但議員王欣儀接到家長反映，這次報名開放就讀幼兒園大班的小朋友報名，但以往是挑戰7至12公里，這屆卻將騎乘距離拉長到21公里，幼兒園大班或低年級的小孩能騎得完？市長蔣萬安表示距離確實太長。

第7屆的小鴨慢騎活動12月16日登場，是蔣萬安上任第1次舉辦，屆時會與「環騎台北活動」大會師，讓大小車友動起來，「小鴨慢騎」報名資格限目前就讀「大班至小六」、且能獨立騎腳踏車的學童。

王欣儀說，接獲家長反映，因為看到水利處FB粉專宣布「小鴨慢騎」活動，今年挑戰21公里，覺得未免也太遠，苦笑著說，剩下不到一個月，已來不及訓練啦，擔心小孩會騎不完。

王欣儀質疑，這次報名者因為開放就讀「幼兒園大班」的小朋友報名，但以往小鴨慢騎都是挑戰7至12公里，不能理解為何在本屆首次將騎乘距離拉長到21公里？

王欣儀說，小孩要的是榮譽感，如果騎不完，領不到完騎禮和獎章會很失落，這個深受大家喜愛的活動應兼具趣味性及競賽性，不反對有小朋友挑戰21公里，但應「分階段給獎勵」，例如研議騎超過7公里、9公里或12公里的小小孩，應該給予鼓勵，為幼兒園小朋友爭取參加此次環騎大會師的福利。

蔣萬安表示，謝謝議員提醒，21公里的距離確實對小小孩有點太長，會再修正參賽規定，規畫分階段給予獎項。

王欣儀 幼兒園 蔣萬安

延伸閱讀

議員籲仿效星國科技監管路樹 蔣萬安允研議試辦

臭蟲疑現蹤北市商旅 危機怎因應？蔣萬安：跨局處高規格看待

「學姐」黃瀞瑩質詢蔣萬安爆火花 互批雙標、社宅空白

稱幫蔣萬安「抓周收涎」 民眾黨議員促推社宅輪候制

相關新聞

「小鴨慢騎」環騎台北 議員驚：幼兒園大班要騎21公里？

台北市舉辦「專屬小朋友」的環騎台北活動，名為「小鴨慢騎」，深受民眾喜愛，今年已邁入第7屆。但議員王欣儀接到家長反映，這次...

國民黨團控挪用10億公彩盈餘基金 南市府強調：非事實

台南市議會國民黨團指市府每到年底就拖欠長照機構補助款，又挪用公益彩券基金，要求市府應自行籌措財源，按月支付長照機構，不得...

陶博館23周年館慶 系列活動歡樂到年底

為歡慶23歲生日快樂，新北市立鶯歌陶瓷博物館於明日至12月23日「23周年館慶系列活動」溫馨登場。陶博館吉祥物「泥寶」今...

公館2023公館聖誕季提前開跑 15米落羽松聖誕樹點亮

耶誕節將至，台北市公館2023公館聖誕季今年提前開跑。台北自來水事業處表示，從11月25日至12月31日一系列的活動陸續...

拒絕蚊子館 台東舊議會成藝文新亮點

台東市中心閒置19年的台東縣議會舊址淪為蚊子館，2017年4月移交縣府後，積極向中央爭取經費，將舊縣議會活化再生，成為小...

國道自撞生命感悟 她投身公益22年

新北衛生局衛生保健志工有4603人，雖受疫情影響，總服務時數仍逾47萬小時、服務逾326萬人次。衛生局昨辦志願服務頒獎，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。