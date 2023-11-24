「小鴨慢騎」環騎台北 議員驚：幼兒園大班要騎21公里？

台北市舉辦「專屬小朋友」的環騎台北活動，名為「小鴨慢騎」，深受民眾喜愛，今年已邁入第7屆。但議員王欣儀接到家長反映，這次報名開放就讀幼兒園大班的小朋友報名，但以往是挑戰7至12公里，這屆卻將騎乘距離拉長到21公里，幼兒園大班或低年級的小孩能騎得完？市長蔣萬安表示距離確實太長。

第7屆的小鴨慢騎活動12月16日登場，是蔣萬安上任第1次舉辦，屆時會與「環騎台北活動」大會師，讓大小車友動起來，「小鴨慢騎」報名資格限目前就讀「大班至小六」、且能獨立騎腳踏車的學童。

王欣儀說，接獲家長反映，因為看到水利處FB粉專宣布「小鴨慢騎」活動，今年挑戰21公里，覺得未免也太遠，苦笑著說，剩下不到一個月，已來不及訓練啦，擔心小孩會騎不完。

王欣儀質疑，這次報名者因為開放就讀「幼兒園大班」的小朋友報名，但以往小鴨慢騎都是挑戰7至12公里，不能理解為何在本屆首次將騎乘距離拉長到21公里？

王欣儀說，小孩要的是榮譽感，如果騎不完，領不到完騎禮和獎章會很失落，這個深受大家喜愛的活動應兼具趣味性及競賽性，不反對有小朋友挑戰21公里，但應「分階段給獎勵」，例如研議騎超過7公里、9公里或12公里的小小孩，應該給予鼓勵，為幼兒園小朋友爭取參加此次環騎大會師的福利。

蔣萬安表示，謝謝議員提醒，21公里的距離確實對小小孩有點太長，會再修正參賽規定，規畫分階段給予獎項。