20年中和老屋磁磚掉落恐傷人 新北審議補助500萬整建

新北市中和區華安街一棟6層樓年逾20年華廈，建物外牆日前開始磁磚掉落且情況嚴重，住戶因此研議更換外牆磁磚，適逢市府至社區周邊宣導整建維護政策，住戶得知外牆修繕可申請市府補助後，便整合取得全體住戶同意，向市府提出整建維護補助，今日經都更審議會通過提供近500萬元整建維護補助經費，減輕社區負擔。累積至今新北市多元都更目前已核准898件，其中整維拉皮核准129件。

今日都市更新審議會通過1處中和華廈都市更新立面修繕案。將提供近500萬元補助金額翻修外牆，另新北市公告明年1月1日起調高整維補助經費，增加利多、減少民眾負擔。

新北市都更處表示，本次通過補助案位於新北市中和區華安街一棟6層樓華廈，外牆磁磚部分掉落嚴重，新北市工務局房屋健檢，勘查確認結構尚無需立即重建，因此住戶開始研議更換外牆磁磚，適逢市府至社區周邊宣導整建維護政策，住戶得知外牆修繕可申請市府補助後，便積極整合並取得全體住戶同意，向市府提出整建維護補助。

住戶吳先生表示，幾年前曾在新聞看到外牆磁磚熱脹冷縮產生膨脹空鼓，進而大面積掉落砸傷鄰居事件，因此十分留意自家社區狀況，且社區住戶多為20年以上老鄰居，已習慣原有生活環境，加上市府也有提供整建維護經費補助，因此與所有鄰居們選擇辦理整建維護立面修繕，並將冷氣格柵納入建築規劃，另為節能減碳在公共梯間換裝LED燈等設備，社區用較少成本延續建物使用年限，且讓整體外觀美化又便利。

新北市都更處長林炳勲表示，若建物結構足夠安全並不一定要都更重建，可以採都更整建維護方式辦理，多元都更目前已累積核准898件，而其中整維拉皮已核准129件，協助多處社區改善建築機能及環境景觀，而近年工料雙漲致營建工程成本增加，為減輕民眾整建維護工程負擔，已滾動修法調整補助經費，將於明年起提高補助經費，並從1千萬元提高至1500萬整建維護補助費用，透過提高補助經費加速民眾辦理整建意願。