快訊

選擇成全！郭台銘發退選聲明：人退，志不退「一定要贏」

等到了！台灣寶可夢中心Pokemon Center TAIPEI這天開幕 完整紀念商品、營業時間一次看

人權辦桌25日立法院旁辦活動 青島東路等路段管制

中央社／ 台北24日電

北市中正一警分局表示，立法院旁青島東路25日將舉辦人權辦桌集會活動，上午7時開始管制青島東路（中山南路至鎮江街間）東、西向車道，限制車輛通行。

台北市警察局中正一分局今天發布新聞資料指出，立法院旁青島東路從25日上午8時至晚上10時，申准舉辦人權辦桌集會活動，因主辦單位須搭設舞台、帳篷等硬體設備，從上午7時管制青島東路附近車道。

此外，交通部旁杭州南路及仁愛路在26日上午9時30分至晚上7時，申准舉辦「國道安全，還我路權」集會活動，將從上午9時30分起管制杭州南路1段（仁愛路1段至信義路1段間）往北方向車道、仁愛路1段（紹興南街至杭州南路1段間）南側慢車道彈性實施管制。

警方表示，為維護活動秩序與安全，將視現場狀況及人數彈性擴大周邊交通管制範圍；總統府周邊路段，包含凱達格蘭大道（重慶南路1段至公園路）、懷寧街（寶慶路至貴陽街1段）、貴陽街（重慶南路1段至公園路），將視維安情形，架設必要安全設施及彈性實施交通管制。

警方指出，行經管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛；呼籲駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，並遵守員警指揮疏導，共同維護交通順暢與安全。

車道 交通管制 北市 人權

延伸閱讀

影／蕭美琴回「娘家」 力拚國會過半

影／參選後首度「回娘家」 蕭美琴：民進黨國會一定要過半

會計師看時事／永續盡職調查 聚焦三關鍵

人權發展研討會 陳菊：台灣面對氣候變遷刻不容緩

相關新聞

「小鴨慢騎」環騎台北 議員驚：幼兒園大班要騎21公里？

台北市舉辦「專屬小朋友」的環騎台北活動，名為「小鴨慢騎」，深受民眾喜愛，今年已邁入第7屆。但議員王欣儀接到家長反映，這次...

國民黨團控挪用10億公彩盈餘基金 南市府強調：非事實

台南市議會國民黨團指市府每到年底就拖欠長照機構補助款，又挪用公益彩券基金，要求市府應自行籌措財源，按月支付長照機構，不得...

台中綠美圖拚114年營運 議員：定位特色為何？

台中市重大建設之一的綠美圖興建中，目前工程進度87%，預計2025年底開館，市府已在2024年編列籌備開館相關預算438...

陶博館23周年館慶 系列活動歡樂到年底

為歡慶23歲生日快樂，新北市立鶯歌陶瓷博物館於明日至12月23日「23周年館慶系列活動」溫馨登場。陶博館吉祥物「泥寶」今...

公館2023公館聖誕季提前開跑 15米落羽松聖誕樹點亮

耶誕節將至，台北市公館2023公館聖誕季今年提前開跑。台北自來水事業處表示，從11月25日至12月31日一系列的活動陸續...

拒絕蚊子館 台東舊議會成藝文新亮點

台東市中心閒置19年的台東縣議會舊址淪為蚊子館，2017年4月移交縣府後，積極向中央爭取經費，將舊縣議會活化再生，成為小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。