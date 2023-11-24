人權辦桌25日立法院旁辦活動 青島東路等路段管制

台北市中正一警分局表示，立法院旁青島東路25日將舉辦人權辦桌集會活動，上午7時開始管制青島東路（中山南路至鎮江街間）東、西向車道，限制車輛通行。

台北市警察局中正一分局今天發布新聞資料指出，立法院旁青島東路從25日上午8時至晚上10時，申准舉辦人權辦桌集會活動，因主辦單位須搭設舞台、帳篷等硬體設備，從上午7時管制青島東路附近車道。

此外，交通部旁杭州南路及仁愛路在26日上午9時30分至晚上7時，申准舉辦「國道安全，還我路權」集會活動，將從上午9時30分起管制杭州南路1段（仁愛路1段至信義路1段間）往北方向車道、仁愛路1段（紹興南街至杭州南路1段間）南側慢車道彈性實施管制。

警方表示，為維護活動秩序與安全，將視現場狀況及人數彈性擴大周邊交通管制範圍；總統府周邊路段，包含凱達格蘭大道（重慶南路1段至公園路）、懷寧街（寶慶路至貴陽街1段）、貴陽街（重慶南路1段至公園路），將視維安情形，架設必要安全設施及彈性實施交通管制。

警方指出，行經管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛；呼籲駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，並遵守員警指揮疏導，共同維護交通順暢與安全。