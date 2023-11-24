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國民黨團控挪用10億公彩盈餘基金 南市府強調：非事實

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市社會局指長照服務經費來源97%為中央補助款。圖／取自台南市政府網站
台南市社會局指長照服務經費來源97%為中央補助款。圖／取自台南市政府網站

台南市議會國民黨團指市府每到年底就拖欠長照機構補助款，又挪用公益彩券基金，要求市府應自行籌措財源，按月支付長照機構，不得積欠長期照顧服務機構經費，以解決長期積弊。社會局說今年已提前規畫均如期支付無積欠情事，公彩盈餘基金也都是納管獨立運作，需審議通過才得以執行，並所指無挪用情形。

台南市議會昨天下午聯席審查環衛墊付款案，國民黨團控市府長期積欠長照機構補助款，書記長蔡育輝指出，長照業者要生存，但到年底，市府就欠人家錢，欠錢主因，除了中央政府撥款時間都遲到3到6個月，另外就是公彩基金被挪用，目前公彩基金被調用10億1000萬，黨團要求附加條件，若要動用16億1000多萬墊付款，台南市府應自行籌措財源，按月支付長照機構，不得積欠長期照顧服務機構經費，以解決長期積弊。

國民黨團說，市政府長期積欠長照機構補助款，主要原因是，長照機構隨著人口老化一直成長，台南市政府跟中央申請的補助款都會晚到3到6個月，今年預算35億元，結果每月須要撥出4億元的補助款，市府只好左支右絀，跟其他科借錢，所以這次墊付款，中央衛服部補助台南市112年長照2.0整合型計畫增補墊付16億1157萬3000元的確可解燃眉之急。

國民黨團指出，社會局的公彩基金是急難救助之用，但長期被市政府挪用，這次公彩基金被調走10億1000萬元，市府不應任意挪用公彩基金。

社會局回應說，針對支應長照機構補助款項情形，依據長照服務特約契約規定，辦理長照相關服務特約單位應於服務提供之次月25日前，向社會局申報前一月份之服務費用，社會局自受理申報日起30日內，完成核定並支付服務費用。

社會局說明，因長照服務經費來源97%為中央補助款，若於年度中核增的補助經費，均依程序提請議會墊付。為協助長照機構能維持穩定營運，社會局今年已及早規畫，截至目前為止，各長照機構服務費用若確實依據前述規定提出，皆已如期撥付，並無積欠款項情形。

另議員關心公彩基金調用問題，社會局強調無議員所稱挪用公彩盈餘基金之情事，市府從2013年12月23日將公彩盈餘分配基金納入集中支付，以確保基金獨立運作不受影響，且公彩盈餘分配基金的收支、年度預決算及款項運用皆須經「台南市公益彩券盈餘分配基金管理小組委員會」審議通過方得據以執行。

長照 國民黨 彩券

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