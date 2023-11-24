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國道自撞生命感悟 她投身公益22年

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
耕莘醫院志工林碧惠曾在國道開車自撞，歷經生死關頭，她決心投入公益服務，一晃眼已過22年。記者張曼蘋／攝影
耕莘醫院志工林碧惠曾在國道開車自撞，歷經生死關頭，她決心投入公益服務，一晃眼已過22年。記者張曼蘋／攝影

新北衛生局衛生保健志工有4603人，雖受疫情影響，總服務時數仍逾47萬小時、服務逾326萬人次。衛生局昨辦志願服務頒獎，今年有4人獲特殊貢獻獎，耕莘醫院志工林碧惠曾在國道開車恍神發生自撞事故，歷經「人生跑馬燈」，決心投入醫院服務，一晃眼22年，參與醫院安寧志工培訓、末期病人照顧服務。

衛生局長陳潤秋說，今年有4名衛生保健志工獲特殊貢獻獎，另有76人獲永恆白金獎，即服務年資滿10年、時數滿2千小時。另121人獲長青銀質獎，服務年資滿5年時數滿1250小時；188人獲馨芽銅質獎，服務年資滿2年且時數達500小時以上。

71歲婦人林碧惠獲特殊貢獻獎，她說，多年前曾在高速公路上駕車恍神，下交流道時不慎撞擊匝道，命大沒有受傷，也體認到生命的重要，當志工服務22年，享受助人的成就感。

新北泰山區衛生所志工陳明珠投身公益服務13年，參與進修課程，也協助登革熱防治，即使颳風下雨，也能看到她的身影。

衛生局食藥科志工謝梅香2004年加入志工行列，常到各大賣場協助查核食品標示，為民眾把關食安。新北仁康醫院志工林瑞祥在疫情期間，全力配合院方需求。

衛生局 新北 疫情

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