社宅限住12年 長者遷出難租屋

2025年台灣將邁入超高齡社會，台北市提前抵達，65歲以上人口比率高達21.79%，約54萬7380人，其中12萬人沒有房產。議員發現僅1成房東願意租屋給老人，社宅又沒考量長者需求，住滿12年就得離開，若65歲入住，77歲就要再租房，更為困難。市長蔣萬安承諾，12年居住年限是中央法規，地方先研究相關配套，並和中央溝通。

昨天市議會總質詢，民眾黨團4名議員聚焦社宅輪候制、EOD納入社宅等規畫，民眾黨議員陳宥丞昨表示，市長上任將滿一年，總質詢要幫蔣萬安「市政抓周」，蔣萬安應該要「收涎」了。

林珍羽質詢，弱勢者可以住社宅12年，但相當難抽，申請者必須「比誰更弱勢」，多數時候只有同時符合「老、殘、窮」的民眾能中籤，長者怎麼也等不到，但只有1成的房東願意租屋給老人。

林珍羽問蔣萬安「你會把77歲長者趕出家門嗎」？不會的話為何社宅要這麼做，這與安養晚年的需求完全牴觸。

蔣萬安回應，12年居住年限是中央法規，地方可以先研究相關的配套措施，並和中央溝通，找找看有沒有更好的方式照顧老人及弱勢者，同時規畫增加老人公寓床位數，其他縣市做得好的地方北市都會參考。社宅有評點制度，會讓亟需迫切的弱勢者先行入住，不足的部分，也有浩然敬老院可以照顧長者。

另外，社宅許多青創戶已經快滿租期3年加3年的期限規定，議員陳宥丞也要求，北市青年局成立前應先解決青創戶問題，如果不讓青創戶續租，6年青創成果將歸零。

都發局長王玉芬回應，研議若青創戶經過一定的評選機制、表現良好，或獲年度交流會的獎項，可自我推薦，有機會續租。

議員也關心社宅輪候制何時推動？蔣萬安表示，北市府已委託外部專家學者研究，中央2025下半年應有決定，對北市來說，大家期待輪候制，但缺點是可能要苦等3年、10年，建議可以加入積分制、評點制，還有志願序。

逢甲大學土地管理學系副教授楊賀雯認為，若欲擴大長者入住社宅的機會，政府可選擇土地區位條件相對不足的地點，例如郊區等較偏僻的區域，並投入相關社福資源，建立充滿生機的「主題式老人社宅」，讓長者在地安老。