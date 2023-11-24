公車站資訊排列不當難辨識 惹怨

台灣進入高齡化社會，公車族長者比率增多，傳統站牌資訊龐雜，規畫位置欠佳，辨識不易，造成困擾。新北交通局回應，已先在2處候車亭試辦資訊重新分散排列，將再視後續情況評估是否擴大，並推動改設智慧站牌；候車座椅扶手也規畫從長者偏多站點先裝設。

新北市候車亭有1560座，不少位於捷運轉乘站或鬧區，路線資訊龐雜，部分資訊圖位置過高或過低，且部分位在座椅後容易被遮擋，老人家又常不懂如何有效搜尋網路資訊，許多長者反映太高不便觀看，太低會被坐著的人擋到，「總不能叫人家站起來，讓我看完再坐。」

市議員黃心華指出，類似情況在傳統候車亭很多，捷運新店線就有2處捷運站外公車候車亭有問題，他請市府將資訊重新設計，體貼各族群需求。另有不少長者在候車椅要離席時，因沒有扶手不便起身，也希望能一併改善。

交通局運輸管理科回應，一些公車路線較多的站點，才會碰到類似情況，已掌握新店有這類情況，因此先對捷運七張站及捷運新店區公所（北新）站先行改善試辦；扶手部分，會規畫在老年乘客較多的站位先行裝設。

運輸管理科強調，有持續蒐集民眾意見，月初就已改變路線資訊做排列，目前還未收到反對聲音，後續會再視狀況，運用在路線資訊較多的候車亭。扶手措施曾設置過，卻遭民眾反對，面對高齡化社會，確有需要，因此規畫將扶手設於長椅兩外側端點。

新北市候車亭持續升級措施也包含規畫智慧站牌，截至目前為止全市已經有2777處，未來會持續以每年完成200座為目標，有些站點受限於空間及供電無法設置，服務涵蓋率設定在90％。

成功大學交通管理科學系主任鄭永祥認為，面對高齡化社會，公共運輸要納入人因工程，考量高齡者需求，例如資訊圖、字體放大，及扶手、座椅適用性等，智慧站牌也要考量亮度、內容排版等，可以先從示範候車亭開始做，成效良好再擴大。