快訊

直播／藍白郭三方協商一個多小時尚未有結果 5人皆離場

巨人軍來台／大巨蛋日方售票最貴1.7萬日圓 台灣12月12日開賣

是你嗎？7-8月發票千萬獎還有八張沒領、最低只花26元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公車站資訊排版極端不易閱讀 民代盼改善方便長者

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
位於新北新店的捷運七張站，公車路線資訊過去匯集於一處，有些太高，有些太低還遭坐著的民眾擋著，不便長者或孩童族群閱讀。記者李成蔭／攝影
位於新北新店的捷運七張站，公車路線資訊過去匯集於一處，有些太高，有些太低還遭坐著的民眾擋著，不便長者或孩童族群閱讀。記者李成蔭／攝影

現有不少長者會搭乘公車交通，但不少鬧區候車亭因為路線多，資訊龐雜，排版上太高或太低、字體太小，而不易閱讀，另外座椅也缺少扶手。新北交通局運輸管理科表示，已經先有兩候車亭試辦資訊重新分散排列，會再視後續情況看是否擴大；扶手也規畫從路線多、長者多的站點先規畫裝設。

台灣進入高齡化社會，越來越多長者族群搭乘公車，但傳統的站牌資訊編排方式以方便編排為主，像新北候車亭1560座，就有不少座位於捷運轉乘站或鬧區，多條路線導致資訊圖位置過高或過低。民眾反映，有些太高不便觀看，有些太低又被坐著的民眾擋到。

新北市議員黃心華指出，像捷運新店線就有兩處捷運站出來的公車候車亭是這樣的情況，所以他向市府反映，盼讓資訊分散一點，才能讓多年齡層族群易讀。另外，也有不少長者在座椅候車要離席時，因沒有扶手而不便起身，也希望能一併改善。

交通局運輸管理科回應，一些公車路線比較多的站點，才會碰到類似情況，目前看到新店有這樣的情況，因此先對捷運七張站及捷運新店區公所（北新）站先行改善試辦；扶手措施，則將規畫於路線多，老年乘客較多的站位先行裝設。

運輸管理科強調，都有持續蒐集民眾意見，月初就已經改變路線資訊排列，目前還未收到反對聲音，後續會再視狀況，運用在路線多的候車亭；扶手措施其實過去也有設置過，曾遭民眾反對，不過面對高齡化社會，確實是有需要，因此規畫將扶手設於長椅兩外側端點，避免設置在座椅上而不便。

運輸管理科補充，候車亭持續升級也包含智慧站牌，截至目前為止全市已經有2777座，未來會持續以每年200座為目標建制，盼全市都能有，不過有些站點受限於空間及供電，而無法設置，因此目標設為服務涵蓋率90％。

成功大學交通管理科學系主任鄭永祥認為，面對高齡化社會，公共運輸的確都要納入人因工程，考量高齡者需求，比如是否資訊圖字體放大，扶手及座椅的適用性等，智慧站牌也要考量亮度、內容排版等，不過這可能還有預算考量，可以先從示範候車亭開始做，成效良好再擴大。

國內有縣市候車亭在座椅上裝設扶手，方便長者起身，但也有民眾認為這樣不便坐。記者李成蔭／攝影
國內有縣市候車亭在座椅上裝設扶手，方便長者起身，但也有民眾認為這樣不便坐。記者李成蔭／攝影
位於新北新店的捷運七張站，公車路線資訊過去匯集於一處，太高或太低都不便閱讀，新北交通局試辦分散資訊，不會過高或過低，閱讀起來更舒適。記者李成蔭／攝影
位於新北新店的捷運七張站，公車路線資訊過去匯集於一處，太高或太低都不便閱讀，新北交通局試辦分散資訊，不會過高或過低，閱讀起來更舒適。記者李成蔭／攝影

公車 高齡化 新北

延伸閱讀

基隆社區聯合徵才400職缺 50中高階管理職薪最高4萬4

搭捷運轉乘1小時「下一站」出站性騷判有罪 法官：趁人很擠犯案

影／空服員揭密「一按鈕」讓飛行更舒適 網驚嘆：太實用

嘉市棒球場座椅扶手刺痛手肘 市府：已上透明漆改善

相關新聞

北市府克服困難…捷運萬大線第二期工程地下段 明年3月可望順利動工

捷運萬大線第二期工程地下段明年3月可望順利動工﹗台北市捷運局表示，萬大線第二期工程CQ880A標工程範圍自萬大線第一期L...

公車站資訊排版極端不易閱讀 民代盼改善方便長者

現有不少長者會搭乘公車交通，但不少鬧區候車亭因為路線多，資訊龐雜，排版上太高或太低、字體太小，而不易閱讀，另外座椅也缺少...

長者悲歌！北市社宅只能住12年 到外租屋僅1成房東願租老人

2025年台灣將邁入超高齡社會，台北市則提前抵達，65歲以上人口比率高達21.79%，約54萬7380人，其中12萬人沒...

國道恍神高速自撞「閃人生跑馬燈」 她任醫院志工22年

新北衛生局衛生保健志工共4603人，雖受疫情影響，總服務時數仍逾47萬小時、服務人次逾326萬人次。衛生局今辦志願服務頒...

「學姐」黃瀞瑩質詢蔣萬安爆火花 互批雙標、社宅空白

台北市議會市政總質詢下午登場，針對協調國防部與北市府合作辦理「大我新舍」社會住宅案，民眾黨團總召黃瀞瑩批蔣不積極跟國防部...

稱幫蔣萬安「抓周收涎」 民眾黨議員促推社宅輪候制

台北市長蔣萬安今赴議會總質詢，民眾黨團4名議員跟蔣萬安任期都將滿1年，民眾黨議員陳宥丞今表示，總質詢要幫蔣萬安「市政抓周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。