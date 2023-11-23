公車站資訊排版極端不易閱讀 民代盼改善方便長者
現有不少長者會搭乘公車交通，但不少鬧區候車亭因為路線多，資訊龐雜，排版上太高或太低、字體太小，而不易閱讀，另外座椅也缺少扶手。新北交通局運輸管理科表示，已經先有兩候車亭試辦資訊重新分散排列，會再視後續情況看是否擴大；扶手也規畫從路線多、長者多的站點先規畫裝設。
台灣進入高齡化社會，越來越多長者族群搭乘公車，但傳統的站牌資訊編排方式以方便編排為主，像新北候車亭1560座，就有不少座位於捷運轉乘站或鬧區，多條路線導致資訊圖位置過高或過低。民眾反映，有些太高不便觀看，有些太低又被坐著的民眾擋到。
新北市議員黃心華指出，像捷運新店線就有兩處捷運站出來的公車候車亭是這樣的情況，所以他向市府反映，盼讓資訊分散一點，才能讓多年齡層族群易讀。另外，也有不少長者在座椅候車要離席時，因沒有扶手而不便起身，也希望能一併改善。
交通局運輸管理科回應，一些公車路線比較多的站點，才會碰到類似情況，目前看到新店有這樣的情況，因此先對捷運七張站及捷運新店區公所（北新）站先行改善試辦；扶手措施，則將規畫於路線多，老年乘客較多的站位先行裝設。
運輸管理科強調，都有持續蒐集民眾意見，月初就已經改變路線資訊排列，目前還未收到反對聲音，後續會再視狀況，運用在路線多的候車亭；扶手措施其實過去也有設置過，曾遭民眾反對，不過面對高齡化社會，確實是有需要，因此規畫將扶手設於長椅兩外側端點，避免設置在座椅上而不便。
運輸管理科補充，候車亭持續升級也包含智慧站牌，截至目前為止全市已經有2777座，未來會持續以每年200座為目標建制，盼全市都能有，不過有些站點受限於空間及供電，而無法設置，因此目標設為服務涵蓋率90％。
成功大學交通管理科學系主任鄭永祥認為，面對高齡化社會，公共運輸的確都要納入人因工程，考量高齡者需求，比如是否資訊圖字體放大，扶手及座椅的適用性等，智慧站牌也要考量亮度、內容排版等，不過這可能還有預算考量，可以先從示範候車亭開始做，成效良好再擴大。
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