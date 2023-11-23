水溝廢土變堆肥 瑞芳吉安里環保英雄葉惠卿有巧思

瑞芳區吉安里環保志工葉惠卿，今年獲得新北市環保英雄資源永續組甲等，她因為喜歡種植花花草草，所以吉安里的屋頂菜園她也是不遺餘力地照顧，更和里長志工們集思廣益，將一般人視為廢棄物的水溝裡的廢土再利用，成為有機堆肥，不僅讓資源循環利用，也讓環境變更好。

來到瑞芳吉安里活動中心的屋頂菜園，里長謝永昌和今年的環保英雄葉惠卿，正在如往常般整理菜園，施肥，除雜草，澆水，數十年如一日的工作，一刻都沒有鬆懈，也因此屋頂菜園才能如此有生機。

吉安里里長謝永昌，其實里內每一位志工對於環境都付出相當大的心力，每年也都會推薦一位志工為環保英雄，今年推薦的葉惠卿女士，平時對於里內環境皆不遺餘力，尤其是屋頂菜園更是用心照顧，也和志工們彼此互相學習，對於菜園的種類更是如數家珍。

環保英雄葉惠卿說，幾年前開始，將清水溝清出的廢土，本來要直接丟掉，里長和志工們集思廣益，將廢土再利用成為有機堆肥，不僅減少垃圾汙染，也讓廢土變黃金，讓屋頂農場生生不息，未來也會和其他志工伙伴繼續跟隨里長，讓吉安里環境更好。